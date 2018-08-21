Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı Vahap Munyar, 19 Ağustos’ta hayatını haybeden ekonomi yazarı Güngör Uras ile olan anılarını köşesine taşıdı.

Nuran-Güngör Uras çiftinin kızları Elif Uras’ın sanat hayatına değinen Munyar, Güngör Uras’ın kendisinden kültür-sanat servisine kızı için ‘Güngör Uras’ın kızı’ nitelemesini kullanmamalarını rica ettiğini aktardı ve Uras’ın sözlerini ekledi: “Öyle yazılınca Elif çok üzülüyor.”

“Güngör Uras, giderek 'Elif Uras’ın babası'

diye anılır olacak...”

Dubai’de Türk ressamlarının eserlerinin sergilendiği bir sergide Elif Uras’ın tablosu için “Güngör Uras, giderek 'Elif Uras’ın babası' diye anılır olacak...” diye yazdığını da ifade eden Munyar, Güngör Uras’ın kendisini arayarak “Bizi ağlattın oğlum...” dediğini de bugün (21 Ağustos 2018) yayımlanan köşesine taşıdı.

Hürriyet yayın yönetmeni, yazısını “Güngör Abi, Elif Uras’ın ülkemizin önde gelen sanatçıları arasına girdiğini gördü”diyerek noktaladı.

Vahap Munyar’ın “Bizi mutluluktan ağlattın oğlum” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Nuran-Güngör Uras çifti, biricik kızları Elif’in eğitimine çok önem verdi. ABD’de hukuk okuyup, bir süre New York’ta avukatlık da yapan Elif Uras, öğrencilik yıllarından itibaren kendine resim ve çini sanatında farklı bir yol çizdi.

Elif Uras’ın ilk sergilerinin haberleri genellikle şu ibarelerle yayınlandı:

- Güngör Uras’ın kızı Elif Uras’ın sergisi...

Güngör Abi bir gün Elif’in sergisine davetiye gönderirken rica etti:

- Kültür-Sanat bölümündeki arkadaşlara söyle, lütfen 'Güngör Uras’ın kızı' diye yazmasınlar. Öyle yazılınca Elif çok üzülüyor.

Derken 2009 yılı aralık ayında Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in davetiyle Akbank’ın Dubai’deki ofisinin açılışına gittim. Akbank, ofis açılışı vesilesiyle Dubai’de Türk ressamların eserlerini sergiledi. Sergilenenler arasında Elif Uras’ın tablosu da vardı. Elif’in eseri, ilk satılan tablolar arasında yerini aldı.

Seyahat dönüşü sergiyle ilgili yazımı şu cümle ile tamamladım:

- Güngör Uras, giderek 'Elif Uras’ın babası' diye anılır olacak...

Yazının yayınlandığı sabah saat 07.00 Güngör Abi aradı:

- Bizi mutluluktan ağlattın oğlum... Nuran’la birlikte yazıyı okur okumaz ağlamaya başladık... Allah sana da kızının başarılarını göstersin...

Güngör Abi, Elif Uras’ın ülkemizin önde gelen sanatçıları arasına girdiğini gördü...”