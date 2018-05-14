Güneysu, turizm destinasyonu oldu

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU (Rize), (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın baba ocağı Rize\'nin Güneysu ilçesinde, Erdoğan\'ın kendi yöresel mimarideki evi ile birlikte, Kıble Dağı Dua Tepesi, Arap Düzü ve Handüzü Tabiat Parkları, göl ve şelaleleri kentin önemli turizm destinasyonu haline geldi. İlçe, yaz sezonu ile birlikte yerli- yabancı turistleri ağırlamaya başladı.

İl merkezine 10 kilometre mesafedeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın baba ocağı Güneysu ilçesi, son yıllarda yapılan alt yapı yatırımları ile turizm destinasyonu haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Merkez Mahallesi\'ndeki yöresel mimarideki evinin de aralarında yer aldığı Kıble Dağı Dua Tepesi, Arap Düzü Tabiat Parkı ve Handüzü Yaylası Tabiat Parkı yerli-yabancı turistler tarafından yoğun ziyaret almaya başladı. Günübirlik mesire alanlarının yanı sıra Handüzü Yaylası\'nda yapımı tamamlanan konaklama tesisleri de ziyaretçilere ilçede uzun süre kalma imkanı sağlayacak. Özelikle Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden gelen yabancı turistler Kıble Dağı Dua Tepesi\'ndeki Hacı Yusuf Yılmaz Camisi\'ni ziyaret ederek ibadet ediyor. Halk Eğitim Merkezi\'ndeki bakırdan el işleme ürünlerin yapılışını inceleyen Arap turistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın portresi ile fotoğraf çektiriyor.

KAYMAKAM: İLÇEMİZ GÜZELLİKLERİNİ İNSANLARLA BULUŞTURMAK İSTİYORUZ

Güneysu Kaymakamı Davut Düzgün, 2018 yılının valilik tarafından Rize\'de turizm yılı ilan edildiğini belirterek hem Rize hem de Güneysu ilçesinin turizmi değer olarak gördüğünü ve bunun yansımalarını almak istediklerini söyledi. Düzgün, \"İlçemizde çok önemli tarihi ve kültürel değerler var. Bunların tanıtımını yaparak daha çok insanı bu güzelliklerle buluşturmak istiyoruz. İlçemizin ünü sınırlarını da aşarak dünyaya yayıldı. Özelikle Kıble Dağı Dua Tepesi mimari bakımından dünyada sayılı örnek camilerden Hacı Yusuf Yılmaz Camimiz var. Hem bu alanı hem Arap Düzü ve Handüzü Tabiat Parkımızı da turizm alanında değer haline getirmek istiyoruz. Ülke içinden ve dışından gelen turistlere ilçemizde tam gün program yapma durumundayız. Yerel ve kültürel değerlerimizi insanlarla paylaşarak Rize ve Güneysu\'muzun bu değerlerinin tanıtımına katkı sağlamak istiyoruz\" dedi.

Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan da turizmdeki alt yapı çalışmaları ile ilçenin yakında çok farklı bir konuma geleceğini belirtti. Turan, \"Turizmde alt yapımız yoktu. Bu anlamda ciddi adımlar attık. Bu yıl Handüzü Tabiat Parkı ve günübirlik yerleşim alanını ihalesini de tamamlayacağız. İlçemiz il merkezine en yakın ilçe. Doğal ve kültürel zenginliklerimizi turizme kazandırarak ziyaretçilerimizi ağırlamak istiyoruz. Handüzü Yaylası Tabiat Parkımız, Rize\'ye 35 kilometre uzaklıkta bir yayla. İlimiz en yakın mesafedeki yaylasına kolayca ulaşım imkanı var\" ifadelerini kullandı.

HOCAOĞLU: GÜNEYSU CAZİBE MERKEZİ OLMA YOLUNDA

Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ise Güneysu\'nun kentin bir cazibe merkezi olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediğini belirterek şunları dedi:

\"Çok yakın zamanında önemli turizm yatırımları gerçekleşti. Kıble Dağı Dua Tepesi Camii, Arap Düzü ve Handüzü Yaylası önemli cazibe alanları. Son yıllarda Arap turistler, Kıble Dağı Dua Tepesi\'ne çok ilgi gösteriyor. Güneysu yaz döneminde nüfusunun birkaç katı büyüyen bir ilçemiz. Turizmde ciddi bir pay alma yolunda. Önümüzdeki dönemde bu paylar daha da çok artacak. Hem konaklama hem ulaşıma dönük ciddi yatırımlar var. Güneysu başlı başına ilimizin bir destinasyonu. Mesire ve seyir alanları ile il merkezine en yakın yayla olarak önemli bir cazibe merkezi. Güneysu, doğal ve kültürel zenginlikleri ile dini seçenekleri de içinde barındıran bir merkez haline geldi.\"

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