-GÜNEYKENT PROJESİ DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞ ANKARA (A.A) - 26.05.2011 - TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Necati Uyar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı ''Ankara Projeleri'' arasında bulunan Güneykent Projesi'nin, Gölbaşı'nın Tuluntaş, Koparan ve Hacılar köylerinin sınırları içinde olduğunu öne sürerek, projenin daha önce Şehir Plancıları Odası tarafından yargıya taşındığını, Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından durdurulduğunu ve iptal edildiğini bildirdi. Uyar, yaptığı yazılı açıklamada, kentlerin çözüm bekleyen onlarca sorunu olduğunu ifade ederek, bu sorunlara yönelik kalıcı, ''aklı başında'' çözümler geliştirilmediğini, planlamanın sürekli dışlandığını savundu. Uyar, ''kent topraklarının, çılgınlaşan seçim vaatlerinin, oynanan projecilik oyununun sahnesine dönüştürülmesinin ve kentlerin gerçek sorunlarının sağlıklı biçimde tartışılamamasının üzücü olduğunu'' öne sürdü. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla planlanan Ankara'nın, Türkiye'nin ilk planlı kenti olmasının yanı sıra, ulusal kurtuluşun karargahı, devrimin, Cumhuriyet'in ve aydınlanmanın başkenti olduğuna işaret eden Uyar, ''Cumhuriyet'in ilk yıllarında planlı biçimde gelişen kentin bugün içine düşürüldüğü durumun başlıca sorumlusunun beceriksiz yerel yöneticiler ve planlamayı dışlayan iktidarlar'' olduğunu iddia etti. Ankara'nın tarihsel açıdan bakıldığında pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Uyar, Ankara'ya ve Kızılay'a Selçuklu kimliği giydirme arayışlarının yersiz ve kabul edilemez olduğunu ifade etti. -''GÜNEYKENT PROJESİ KONUSUNDA BAŞBAKAN YANILTILMIŞTIR''- Uyar, Güneykent Projesi'nin Tuluntaş, Koparan ve Hacılar köylerinin sınırları içinde olduğunu iddia ederek, projenin Ankara'nın Nazım İmar Planı kararlarına aykırı olduğunu savundu. Projenin, Mogan Gölü'nün koruma alanlarında büyük bir tahribatın yaşanmasına neden olacağını öne süren Uyar, projenin daha önce Şehir Plancıları Odası tarafından yargıya taşındığını, Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından durdurulduğunu ve iptal edildiğini bildirdi. Daha sonra, 2010 yılında 4 etap halinde yeniden onaylanan projenin Şehir Plancıları Odası tarafından yeniden yargıya taşındığına ve davaların devam ettiğine dikkati çeken Uyar, şunları kaydetti: ''Kentin Nazım İmar Planlarında önce tarım alanı ve düşük yoğunluklu kırsal konut alanı olarak tanımlanan, el değiştirmeler sonrasında yoğun konut alanına dönüştürülmek istenen bu bölgedeki son 5 yıl içindeki satışlar açıklandığında, çılgınlığın kimler için yapıldığı daha net anlaşılacaktır. Sayın Başbakan, Güneykent Projesi konusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yanıltılmış ve kullanılmıştır. Sayın Başbakan tarafından sahiplenilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ulus projeleri, defalarca yargıdan dönen tahribat girişimlerinden başka bir şey değildir. Ulus bölgesi, Roma'dan Bizans'a, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar tarihsel birikimi ve değeri bir arada barındıran, korunması zorunlu olan önemli bir kültür zenginliğidir. Bu alanda var olan koruma amaçlı imar planlarını ortadan kaldıran Melih Gökçek patentli Ulus'u dev bir AVM'ye çevirme girişimleri sonrasında önemli bir kültürel tahribat yaşanacaktır.'' Ortadoğu'nun en büyük hayvanat bahçesi projesini, ''Atatürk Orman Çiftliği yağmasının maskesi'' olarak nitelendiren Uyar, Mevcut hayvanat bahçesini Ortadoğu'nun en büyük hayvanat bahçesi yapmayı amaçlayan girişimin, ''Atatürk Orman Çiftliği içinden daha büyük bir alanı ele geçirme arayışının vardığı son nokta'' olduğunu savundu. Uyar, ''Bu kararı yaşama geçirmek için hazırlanan ve geçtiğimiz aylarda odamız tarafından yargıya taşınan planlar, Atatürk Orman Çiftliği içinde süren yağmayı hızlandıracak, kaçak yapılaşmaları aklayacak, Çiftlik içinde yeni ve yoğun yapılaşmanın önünü açacak yağma projeleri bütünüdür'' görüşünü bildirdi. Uyar, Keçiören'in ihtiyacının tünel, köprü ya da yol değil, metronun tamamlanması olduğunu belirterek, Ankara metrosunun tüm kenti kapsayacak biçimde hızla tamamlanmasını istedi. Kent merkezinin araçlardan arındırılıp yayalaştırılması gerektiğine dikkati çeken Uyar, Ankara'nın nazım imar planı kararlarına aykırı, keyfi uygulamalara son verilmesi gerektiğini de kaydetti.