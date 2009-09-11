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Güney'in 25. yılında açık hava film gösterimi

1984 yılında mide kanseri sonucu Paris'te yaşamını yitiren Yılmaz Güney Ankara'da düzenlenen etkinlikte anıldı.

11 Eylül 2009 03:00

1984 yılında mide kanseri sonucu Paris'te yaşamını yitiren Yılmaz Güney Ankara'da düzenlenen etkinlikte anıldı.

Türk sinemasının önemli sanatçıları arasında yer alan Yılmaz Güney ölümünün 25. yılında Ankara'da düzenlenen bir etkinlikte anıldı.

Çankaya Belediyesince düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Belediye Başkanı Bülent Tanık, Yılmaz Güney'i saygı ve sevgiyle andıklarını söyledi.

Güney'in filmlerinin, çağa tanıklık eden en iyi filmler arasında yer aldığını vurgulayan Tanık, “Anma etkinliği kapsamında sizlere Güney'in 'Umut' filmini seyrettirmeyi uygun bulduk. Böylece Sakarya Caddesi'ne de bir canlılık ve hareket getirmiş olduk. Bundan sonraki günlerde de bu ve buna benzer etkinliklerle bu caddeyi canlı tutmaya çalışacağız” dedi. Konuşmanın ardından Güney'in kendisinin yazıp yönettiği 'Umut' filmi gösterildi.

Yönetmen, oyuncu, senarist ve öykü yazarı olan sanatçı, bir çok kez siyasi olaylardan dolayı yargılanarak cezaevine girdi. Güney, 1982 yılında çektiği "Yol" filmiyle de Cannes'da büyük ödül aldı.

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