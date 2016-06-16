Güneydoğu'nun 'rehabilitasyonu'ndan sorumlu Tuğrul Türkeş Mardin'de

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Güneydoğu’da uygulanmaya toplumsal ve sosyal rehabilitasyonun sorumluluğunu üstlenmesinin ardından ilk ziyaretini Mardin'e gerçekleştirdi. Türkeş, Mardin'de verdiği ilk mesajında bölgede güvenlik operasyonların tamamlandıktan sonra atılacak iki adım olduğunu söyleyerek, "Mağdurların zararlarının tazmini ve hayatın normalleşmesinin sağlanması" dedi.

Al Jazeera’den Gonca Şenay’ın haberine göre il ve ilçe merkezlerinde PKK'ya yönelik operasyonların büyük ölçüde tamamlanmasının ardından hükümet artık sosyal projelere başlamayı planlıyor. Yeni kabinede "Bölgenin sosyal rehabilitasyonu" yani çatışma ortamından mağdur olanların yaralarının sarılması görevini Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş üstlendi.

Türkeş bu kapsamda ilk ziyaretini Mardin'e gerçekleştiriyor. Sabah saatlerinde şehre gelen Türkeş ilk olarak Vali Mustafa Yaman'ı Valilik'te ziyaret etti. Mardin'in durumu hakkında kısa bir brifing alan Türkeş, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Diyarbakır'da HDP'li belediyelerin Vezneciler saldırısını gerçekleştiren PKK'lı canlı bombanın cenazesine katılımına ilişkin soruya yanıt veren Türkeş, "Desteklediğiniz terör bir gün gelir sizi de vurur. Akıllı olmak lazım" dedi.

Bölgede atılacak adımlara ilişkin de bilgi veren Türkeş, güvenlik operasyonlarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonrası terörden mağdur olmuş olan, travma yaşamış olan bu bölgenin de diğer bölgeler gibi normalleşme sürecidir. O hasarın tespiti, tazmini, vatandaşın mağdur edilmemesi gerek. Vatandaşın evi yıkılmış, işyeri yıkılmış. Terörist el yapımı patlayıcı koymuş, vatandaşın suçu yok. İkinci kademede ise günlük yaşayışın normal hale gelmesi lazım. Yani çocuklarımızın güven içinde eğitimlerini görmesi, sağlık hizmetlerinin düzgün işlemesi lazım. Ekonomik hayatın esnafın normalize olması lazım. Yani topyekün Tekirdağ Malkara'da, Sinop Gebze'deki şartlar neyse buraların ilçelerinde de aynı şartların temin edilmesi lazım. "

Türkeş'in Mardin'de kanaat önderleri ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

Güneydoğu'nun 'rehabilitasyonu' Tuğrul Türkeş'e emanet