-GÜNEYDOĞULU FINDIK İŞÇİLERİNE KÖY ORDU (A.A) - 20.07.2010 - Fındık sezonunda çalışmak için aileleriyle birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden Ordu'ya gelecek işçiler için, 100 dönümlük alanda altyapı ve spor alanları bulunan köy kurulduğu belirtildi. Ordu Valiliği'nce merkeze bağlı Uzunisa köyündeki alana kurulan yerleşim yerinde, işçilerin aileleriyle birlikte kullanacakları su, elektrik, kanalizasyon altyapılarının hazır olduğu ve spor benzeri etkinliklerini yapmaları için çeşitli donatı alanları kurulduğu açıklandı. Uzunisae köyünde kurulan alanda incelemelerde bulunan Ordu Valisi Orhan Düzgün, söz konusu köyün bir hafta içinde tamamlanacağını söyledi. Fındık toplama sezonu öncesinde aileleriyle Ordu'ya gelecek olan işçilerin rahat bir yaşam sürmeleri için köy kurma çalışması başlattıklarını belirten Vali Düzgün, şunları söyledi: ''Ordu'ya her yıl aileleriyle birlikte fındık toplamak için 6-7 bin dolayında insan geliyor. Bu insanlar çeşitli yerlerde konaklayarak, kendilerine iş teklifi gelmesini bekliyor. Genellikle de barınma yeri olarak dere kenarlarını seçiyorlar. Bir yağış ve sel taşkınında da zor durumda kalıyorlardı. Bu nedenle elektrik, su, kanalizasyonu olan bir köy kurmak istedik. Bunun için uzun yıllardır kapalı olan bir köy okulumuzun bahçesini hazırladık. Ayrıca işçilerin, aileleri ve çocuklarının boş zamanlarını değerlendirmeleri için spor alanları ve oyun parkları oluşturduk.'' Vali Düzgün, hazırlanan köyde fındık sezonu süresince de gönüllü öğretmenlerin işçilerin çocuklarına okuma yazma öğreteceğini, çeşitli kültürel ve sanatsal eğitimler vereceğini ifade etti. Fındık işçileri için kurulan köyün geçi statüde bir köy olduğunu da kaydeden Düzgün, işçi arayan insanların gelip buradan işçi bulabileceklerini açıkladı.