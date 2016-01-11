Güneydoğu'daki operasyonlar sona mı erecek?

İçişleri Bakanı Efkan Ala Güneydoğu'da devam eden ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği operasyonlarda sona doğru gelindiğini, bir “demokratikleşme paketi” için hazırlandıklarını söyledi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre AKP’nin Afyon kampında bölgedeki operasyonlarla ilgili bilgi veren Ala, Sur, Cizre ve Silopi’de girilmeyen yerlere en kısa zamanda girileceğini söyledi. Operasyonların sürdüğü ilçelerde haftalardır sokak ortasında bekleyen cenazelerle ilgili olarak açıklama yapan Ala, "terör örgütü tarafından tuzaklama yapılarak cenazelerin altına bomba konulduğunu" savundu. Ala, cenazelerin bu nedenle kaldırılamadığını belirtti.

Ala, operasyonlarda sona yaklaşıldığını, en geç bir aya kadar sonuçlanabileceğini, ancak bugün için hendeklerin temizlenmesiyle işin bitmeyeceğini kaydetti. Çözüm süreciyle ilgili eleştiriler üzerine Ala, paralel yapının çözüm sürecini baştan sabote ettiğini belirterek, “Oslo görüşmelerini bunlar yalan yanlış olarak ifşa ettiler. Devlet içinde devlet kurmuşlar” dedi.

Kampta, milletvekillerinin AB uyum yasaları ve torba tasarıların görüşüleceği genel kurula katılmaları istendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile yaşanan kriz konusunda “geri adım atmayacaklarını” söyledi.