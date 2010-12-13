-GÜNEYDOĞU'DA TOZ BULUTU DİYARBAKIR (A.A) - 13.12.2010 - Şırnak, Mardin ve Siirt'te yoğun toz bulutu, yaşamı olumsuz etkiliyor. Alınan bilgiye göre, dün geceden itibaren güneyden esen kuvvetli rüzgarın etkisiyle Suriye ve Irak üzerinden gelen toz bulutu ve sis, Şırnak, Siirt, Mardin ve bazı ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Şırnak ve Mardin ile ilçelerinde görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düşerken, sokak ve caddeler kısmen tozdan etkilendi. Mardin İl Sağlık Müdürü Turhan Yamaç, vatandaşların mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.