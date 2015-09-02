'Güneydoğu'da sağlık çalışanlarının can güvenlikleri yok'

Diyarbakır'da Cizre Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire Eyüp Ergen’in ardından önceki gün Dr. Abdullah Biroğul’un da PKK’ların saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi, bölgedeki sağlık çalışanlarının can güvenliği konusunu akıllara getirdi. Diyarbakırlı olduğunu ancak kendisinin bile bırakıp kaçacak noktaya geldiğini belirten Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Cengiz Günay, “Kolluk kuvvetleri de hastaneleri basıp arama yaparken sağlık personelinin başına silah dayıyor” dedi.

DHA’dan Mesude Erşan’ın haberine göre; Dr. Cengiz Günay, çatışmalar başladığından beri bölgede sağlık hizmeti veren doktor ve diğer sağlık çalışanlarının sağlık kurumlarına gidemediklerini belirterek, tayin, izin, raporla bölgeden uzak durmaya çalıştıklarını söyledi.

Dr. Günay, “Diyarbakırlıyım neredeyse ben bile bırakıp kaçacak noktaya geldim. Tayin istemeyen neredeyse kimse kalmadı. İlçelerin birçoğunda örneğin Lice’de 4 uzman doktor var, hiçbiri işe gidemiyor. Elektrikler kesildiği için aşıları, ilaçları, özel yemekleri bozulan çocuk hastalar oldu. Öbür yandan kolluk kuvvetleri de hastaneleri basıp arama yaparken sağlık personelinin başına silah dayıyor” dedi.

‘Ambulanslar olay yerine gidemiyor’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Bayazıt İlhan da bölgede sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiğini vurguladı: “Sağlık çalışanlarının can güvenlikleri yok. İstifa eden de var, tayinlerini isteyenler de. Bölgeye aşılar ulaştırılamıyor. Çatışma ortamının hemşire, doktor öldürüldüğü bir noktaya gelmesi sorunun büyüklüğünü gösteriyor. Ambulanslar bile olay yerine gidemiyor.”

Hakkâri Çukurca’da 6 doktordan 4’ünün istifa ettiği öğrenildi.

İzmir Tabip Odası da Dr. Abdullah Biroğul’la ilgili, “Meslektaşımızın PKK tarafından öldürülmesini lanetliyoruz” diye açıklama yaptı.

Bölgede şimdiye kadar neler yaşandı?

- 24 Temmuz’da Erzurum’un Tekman ilçesinde, asılsız hasta ihbarı yaparak yol kesen saldırganlar, 1 ambulans ve 3 sağlık görevlisini kaçırdı.

- 27 Temmuz’da, Şırnak’ın Cizre ilçesindeki devlet hastanesi silahlı saldırıya uğradı. Kurşunlar poliklinik girişindeki cama isabet etti. Mardin’in Nusaybin ilçesinde de 3 ambulans saldırganlar tarafından silahla tarandı.

- 3 Ağustos’ta, Bitlis’teki Tatvan Asker Hastanesi’ne silahlı saldırı düzenlendi.

- 18 Ağustos’ta, Van’da 7 yaşındaki hasta çocuğu hastaneye ulaştırmaya çalışan ambulansa taş ve molotofkokteyli saldırı yapıldı.

- 27 Ağustos’ta, Cizre Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire Eyüp Ergen, nöbetten çıkıp evine giderken başından vurularak öldürüldü.

Diyarbakır’da Kulp-Lice yolunu kesen PKK’lıların otomobiline ateş açarak öldürdüğü Kulp Toplum Sağlığı Merkezi doktoru 26 yaşındaki Abdullah Biroğul, dün toprağa verildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Biroğul, iki yıl önce ilk tercihi olan memleketi Diyarbakır’a atanmıştı.