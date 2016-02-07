Güneydoğu'da 90 bin öğrenci ders başı yapamayacak

Yarıyıl tatilinin ardından, 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin Pazartesi günü başlayacak olmasına rağmen Güneydoğu'da 90 bine yakın öğrenci ders başı yapamayacak.

Zaman gazetesinden İsmail Avcı'nın haberine göre, Güneydoğu'da çatışmaların şehir merkezlerine taşınması nedeniyle eğitim öğretim yılının birinci dönemini okul yüzü görmeden kapatan on binlerce öğrenci, ikinci dönemde de okula gidemeyecek.

Telafi eğitimi amacına ulaşamadı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yarıyıl tatilinde hayata geçirmeye çalıştığı telafi eğitimi ise amacına ulaşmadı. Bölgede sadece 12'nci ve 8'inci sınıf öğrencilerinden 5 bine yakınına 10 günlük telafi eğitimi verilebildi. Hendeklerin kapatıldığı, barikatların kaldırıldığı Silopi'de, geçen dönem okula gidemeyen 15 bine yakın öğrencinin yarın okula başlaması bekleniyor.

Şehir merkezlerinde hendeklerin kazılması, barikatların kurulması ve ardından düzenlenen operasyonlarda çatışmaların yaşanması nedeniyle Güneydoğu'da eğitim adeta felç oldu. PKK'nın hendek kazdığı bölgede ikamet eden bazı öğrenciler, ilk başlarda hendeklerin olmadığı mahallerdeki okullara yönlendirildi. Ancak çatışmaların şiddetlenmesi, bütün ilçeleri sarması nedeniyle bu yöntem de rafa kaldırıldı. Böylece binlerce öğrenci eğitimden yoksun bir dönemi geride bıraktı.

144 bin öğrenci gidemedi

Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit, Şırnak'ın Cizre ve Silopi gibi ilçelerinde eylül ayından beri yaşanan çatışmalar nedeniyle 114 bin öğrenci okula gidemedi. Eğitim yılının birinci döneminin kapandığı 22 Ocak'ta, Cizre'de 104 okulda öğrenim gören 41 bin 127 öğrenci, Silopi'de 68 okulda öğrenim gören 39 bin 128 öğrenci, Sur ve Nusaybin'de 10'ar bin öğrenci karne alamadı.

Bakanlık, 19 Ocak'ta bir açıklama yaparak, eğitimden mahrum kalan öğrencilere telafi eğitimi verileceğini duyurdu. Bunun için Sur, Dargeçit, Nusaybin, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde eğitimin başlatılması için valiliklere yazı gönderildi. 25 Ocak Pazartesi günü Diyarbakır, Mardin ve Batman'da telafi eğitimleri başladı. Ancak telafi eğitimi amacına ulaşamadı. 114 bin öğrenciden sadece 5 bine yakınına 10 günlük telafi eğitimi verilebildi. İdil'deki öğrencilerden sadece 500'ü, 27 bin öğrencinin telafi eğitimi alması gereken Nusaybin'den sadece bin 500'ü Mardin'in Midyat ilçesinde telafi eğitimine başladı. 80 binden fazla çocuğun okula gidemediği Cizre ve Silopi ilçesinden ise sadece bin 559 öğrenci Batman'da, 10 binden fazla çocuğun okuldan mahrum kaldığı Sur'da ise bine yakın öğrenci Yenişehir ilçesinde telafi eğitimi alabildi.

En büyük sıkıntı Cizre'de

Sokağa çıkma yasağı, çatışmaların devam ettiği ilçeler arasında en büyük sıkıntı Cizre'de yaşanıyor. Hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için başlatılan operasyon devam ediyor. Operasyonların devam ettiği bölgelerde sık sık çatışmalar yaşanıyor. Bu nedenle ilçeye girişler yasak. 41 bin öğrencinin eğitim gördüğü ilçedeki bin 300 öğretmenin büyük kısmı, Bakanlığın mesajıyla ilçeyi terk etmişti. Alınan bilgiye göre, öğretmenler ilçeye dönüp eğitime başlamak için yasağın kalkması ve çatışmaların bitmesini bekliyor. Bakanlığın, öğretmenlere dönmesi konusunda şu ana kadar herhangi bir tebliğde bulunmadığı öğrenildi.