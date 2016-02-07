18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak

Yarıyıl tatilinin ardından, 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyon öğretmen için yarın başlayacak.

Okul öncesinde 1 milyon 181 bin 143, ilkokulda 5 milyon 360 bin 703, ortaokulda 4 milyon 873 bin 431, orta öğretimde 4 milyon 244 bin 699 öğrenci ile açık öğretimde okuyanlar da dahil olmak üzere 17 milyon 535 bin 236 öğrenci ve 985 bin 362 öğretmenin, 25 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili, yarın sona eriyor.

İkinci dönemle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı organizasyonunda 2011 yılından beri yürütülen Okul Sütü Programı da başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in katılacağı Okul Sütü Programının açılış töreni Ankara'da yapılacak. Bakan Avcı ve Bakan Çelik, programda, öğrencilere süt dağıtacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ihaleye esas verilerine göre 33 bin 736 okulda 6 milyon 12 bin 130 öğrenciye süt dağıtılması için planlama yapıldı.

Okul Sütü Programı kapsamında, resmi-özel anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günleri UHT koşullarında paketlenmiş 200 mililitre pastörize süt dağıtılacak.

Okullar 17 Haziran'da kapanacak

Eğitimin ikinci yarıyıl dönemi, 17 Haziran Cuma günü sona erecek. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı ise 19 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem, ortaokul öğrencileri ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek. 8. sınıf öğrencileri TEOG kapsamında 27-28 Nisan'da ortak sınavlara girecek. Mazeret sınavları da 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), 13 Mart Pazar günü tek oturumda yapılacak. İkinci aşama Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ise 18-19 Haziran ve 25-26 Haziran'da, 5 oturumda gerçekleştirilecek.