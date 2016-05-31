Güneydoğu'da 50 bin çiftçi elektriksiz kalabilir

Kaçak elektrik kullanan Güneydoğu’da yaklaşık elli bin çiftçi, bugün mesai saatine kadar sayaç taktırmak üzere Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi’ne başvurmazsa, kampanya hakkını kaybederek elektriksiz kalacak.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, tarım sektöründe kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek üzere Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi’nin başlatmış olduğu ‘Dönüm Bazlı Ödeme’ kampanyası bugün sona eriyor. Bölgedeki 60 bin çiftçinin bugüne değin ancak 3 bin 5 yüzü kampanyadan yararlanmak üzere başvuruda bulundu. Kalan elli bini aşkın çiftçinin elektrikleri bugünden sonra kesilebilir. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. bir duyuru yayınlayarak çiftçileri başvuru yapmaya davet etti.

Kampanya süresi uzatılmıştı

Dicle Elektrik Dağıtım, sadece tarımsal sulamada her yıl 1.6 milyar lirayı bulan kaçak elektrik kullanımını önleyebilmek için bir kampanya başlattı. Çiftçiye 3'te 2 oranında indirimli elektrik verme karşılığında sayaç taktırmalarını isteyen enerji şirketi, sayaç taktırmayan çiftçilerin elektriğimi kesti. Bunun üzerine birçok yerde çiftçiler yol kesme eylemi yapınca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da katıldığı Şanlıurfa toplantısında, sayaç taktırmaları karşılığında çiftçilerin dönüm bazlı elektrik bedeli ödeme yapması karara bağlandı. Bu arada kampanya süresi de 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Çiftçiler uyarıldı

Bu süre içerisinde Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, onlarca ilçe ve köye giderek çiftçiye kampanyanın kendilerine sağlayacağı yararları anlatarak, bundan yararlanmalarını istedi. Yine enerji şirketinden binlerce çiftçiye mektup gönderildi ve "Sulama sezonunun başlayacağı bugünlerde; çiftçilerimizi 31 Mayıs tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sistemine başvurmaları, abonelik işlemlerini yaptırmaları, sayaç taktırmaları ve sayaç takmak için müracaat etmeleri gerekmektedir" denilerek, "Aksi durumda 31 Mayıs'tan itibaren Tarımsal Sulama abonelerine elektrik verilmeyecektir" uyarısı yapıldı. Aynı mektupta, ülke genelindeki diğer bir dağıtım şirketinin çiftçiye yüzde 1 dahi indirim uygulamadığının da altı çizildi.

3 bin 5 yüz kişi yararlandı

Yapılan tüm bu uyarılara rağmen başta Şanlıurfa ve Mardin olmak üzere dağıtım bölgesindeki illerde elektrik gücü ile yeraltından çektikleri suyla tarlalarını sulayan 3.500 tarımsal sulama müşterisi, kullandıkları elektriğin ölçülmesi için başvuruda bulunurken, kayıt dışı elektrik kullanan 50 bini aşkın çiftçi ise sayaç taktırmak için başvuruda bulunmadı.

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, dağıtım bölgelerinde 60 bin çiftçi bulunduğunu belirterek, kampanyanın son gününe kadar sadece 3.500 çiftçi müşterilerinin kullandığı elektriğin kayıt altına alınması için sayaç taktırdığına dikkat çekti.

50 bin çiftçi elektriksiz kalabilir

Neredeyse tamamı Şanlıurfa ve Mardin'de olan 20 bin trafodan elektrik temin eden 50 bini aşkın çiftçinin sayaç taktırmak için son güne kadar başvuruda bulunmadığının altını çizen Karagüzel, şunları söyledi:

"Kampanyanın son gününe girmemize rağmen halen söz verdikleri halde maalesef sayaç taktırmayan çok sayıda çiftçimiz var. Biz şirket olarak kampanyanın başladığı ilk günden bu yana sayaç taktırmayan çiftçilerin elektriğini keseceğimizi, bu karardan dönülmeyeceğini çok kez açıkladık. Bu kararımız halen geçerlidir. Sayaç taktırmayan çiftçilerin elektriği kesinlikle kesilecektir. Sayaç taktırmayan 20 bin trafo müşterimiz bulunuyor. Sadece bu trafolardan 50 binin üzerinde çiftçi elektrik kullanıyor. Şayet bugün de sayaç taktırmak için başvuruda bulunmazlar ise ne yazık ki bu 50 bini aşkın çiftçinin elektriğini keseceğiz. Ürünlerinin susuz kalarak zarar görmemesi için çiftçilerimizin son gün de olsa sayaç taktırmak için şirketimize başvuruda bulunmalarını bekliyoruz."