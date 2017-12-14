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Spor

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Salon Hokeyi U19 kız-erkek şampiyonası Kırklareli'nde başlıyor

Kırklareli DHA  Kırklareli'nde U19 Kız-Erkek Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası yapılacak

14 Aralık 2017 18:24

Kırklareli DHA 

Kırklareli\'nde U19 Kız-Erkek Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası yapılacak.
15-17 Aralık 2017 tarihleri arasında 5 ülkenin mücadele edeceği şampiyonanın erkekler Kategorisinde; Türkiye,Bulgaristan,Sırbistan ve Romanya
kadınlar Kategorisinde; Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan mücadele edecek.
İlk kez düzenlenen U19 Kız-Erkek Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası\'nın Türkiye\'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olmasıyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan \'\' Türkiye her anlamda olduğu sporda da bölgesinde etkin ve etkili bir konumda bulunmaktadır.
Hokey branşından örnekle hareket edersek Avrupa Hokey Federasyonu\'nun toplantılarına katıldığımızda bölge ülkeleri, Türk Hokeyinin gelişimini gıpta ile izlediklerini bizlere her defasında söylüyorlar.
Türkiye\'nin bölgelerinde bulunmasını bir şans olarak nitelendiren bu ülkeler Türk Hokeyini rol model olarak büyümek istiyorlar bu sebeple bölge olarak Avrupa Hokey Federasyonu ile görüşerek böyle bir şampiyonanın
U19 yaş kategorisinde ev sahipliğimizde yapılmasını sağladık. Umarım Kız ve Erkek Milli takımlarımız ev sahipliğimizde gerçekleşen bu şampiyonayı Şampiyon olarak tamamlarlar\'\' dedi. 
U19 Kız-Erkek Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası\'nda 7 takımda 100\'ün üzerinde sporcu bulunacak.
 
 
 

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