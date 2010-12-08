Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni kuraklı endişesi sardı

T24 - Bu yıl ekim sezonunun ardından çok az yağışın düştüğü Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çiftçileri kuraklık endişesi sardı.

Bölgede yoğunlukla yetiştirilen buğday, arpa ve mercimek gibi ürünlerin ekim - kasım aylarındaki ekiminin ardından bu yıl neredeyse hiç yağışın düşmediği belirtildi. Bu nedenle imkanı olan çiftçiler ekili tarlalarını şimdiden sulamaya başlarken, kuru tarım yapan çiftçiler ise kuraklık endişesi taşımaya başladı.

Hayvancılıkla geçinen yetiştiricilerin de sonbahar aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle mera sıkıntısı çektiği belirtiliyor.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Halil Dolap, bu yıl ekim ayının başında bazı bölgelerde düşen kısmi yağışın dışında, kasım ayı ve şimdiye kadar hiç yağmur yağmadığını belirtti. Bu durumun çiftçide kuraklık endişesine neden olduğunu dile getiren Dolap, uzun süredir ekim işini tamamlayan bölge çiftçisinin “dört gözle yağış beklediğini” ifade etti.

Siverek, Hilvan, Bozova ilçeleri ile merkez ilçenin bazı köylerinde sonbaharın ilk günlerinde düşen yağıştan önce ekim yapan çiftçilerin, yeşerdikten sonra yağmursuzluktan dolayı ekinlerinin kurumaya başladığını anlatan Dolap, bu nedenle söz konusu bölgelerdeki birçok kişinin ikinci kez tarlayı sürüp, yeniden ekim yapmaya çalıştığını söyledi.



Yeşeren ürünler kurudu

Bismil Ziraat Odası Başkanı Hibetullah Ay da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bölge genelinde kuraklık tehlikesinin yaşandığını bildirerek, kuraklık nedeniyle çiftçilerin büyük tedirginlik içinde bulunduğunu söyledi. Bazı çiftçilerin ekim ayının ilk döneminde tohum ektiğini ve ardından 45 gün yağış düşmemesi nedeniyle yeşeren ürünlerin kuruduğunu belirten Ay, şöyle konuştu:

“Önümüzdeki haftalarda yağış olsa bile çiftçilerimiz ürünün yüzde 50'sini ancak kurtarabilir. Yaşamım boyunca ilk kez bu mevsimde böyle etkili bir kuraklık görüyorum, dört gözle yağmur bekliyoruz. Bismil'de 1 milyon 300 bin dönüme yakın ekili alan var. Bunun sadece 300 dönümü sulu tarım arazisidir. Sulama imkanı bulunan çiftçilerimiz sulamaya başladık. Kalan 1 milyon dönümlük alanda ise kuru tarım yapılıyor. Bu alanların sulama imkanı da yok."



Hafta sonu yağış bekleniyor

Şanlıurfa Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sorumluluk sahalarındaki Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te ekim ve kasım aylarında metrekareye düşen yağış miktarının uzun yıllar ortalamasının çok altında kaldığını belirtti.

Söz konusu illerde ekim ayında düşen kısmi yağışın dışında kasım ve aralık ayının ilk haftasında neredeyse hiç yağmur yağmadığını aktaran meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde cumartesi gününden itibaren yağış beklendiğini kaydetti.



