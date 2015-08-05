Güneydoğu alev alev, bir asker yangını söndürürken hayatını kaybetti

Güneydoğu'da orman yangınlarının biri bitmeden diğeri başlıyor. Tunceli’nin Kocakoç ile Ambar Köyleri ile Mardin’in Nusaybin ilçesinde Bagok Dağı’nda çıkan orman yangınları söndürülmeye çalışılıyor. Öte yandan Suriye sınırında çıkan orman yangını Hatay'a sıçradı. Yangınlar kontrol altına alındı. Irak sınırında meydana gelen yangına müdahale ederken rahatsızlanan Uzman Çavuş Hüseyin Ölmez kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uludere'de sınırın Irak tarafında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle 48. Hudut Tugay Komutanlığı'nın bulunduğu bölgeye doğru yayılmaya başladı. Tugay Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bu arada çalışmalar sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Ölmez, helikopterle Şırnak Asker Hastanesine kaldırıldı.

Ölmez'in hayatını kaybettiği haberi, Esenevler Mahallesi Güner Sitesi'nde oturan eşi Tuğba Esin (33), çocukları Yeşim Yaren (16) ve Ömer Yiğit Ölmez'e (12), askeri yetkililer tarafından sağlık görevlileri eşliğinde iletildi. Ölmez'in eşi ve çocukları daha sonra yetkililer tarafından şehidin babasının evinin bulunduğu Bahçe ilçesine götürüldü.

Bu arada, site sakinleri acı haber üzerine dairelerin pencere ve balkonlarına Türk bayrağı astı.

Ölmez ailesinin oturduğu sitenin görevlisi Mehmet Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin sitede yeni aldıkları evlerine ramazanda taşındıklarını belirterek, "Şehidimiz yeni evinde 15 gün kadar kaldıktan sonra görev yerine döndü. Giderken 'Çocukları size emanet ediyorum. Ben gidiyorum' dedi. Vedalaştık ve gitti" dedi.

Tunceli’nin merkeze bağlı Kocakoç ile Ambar Köyleri arasındaki ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangını geniş bir alana yayılarak devam ediyor. Karayolu ile bölgeye ulaşım olmadığı için alevlere müdahale edilemeyince Tunceli Belediyesi’nden sık sık anonslar yapılarak yangına müdahale edilmesi için çağrıda bulunuldu. Toplanan vatandaşlar yangın bölgesine yakın yerlere belediye otobüsleri ile taşındı. Bölgeye gidenler alevlere kazma, kürek ve diğer imkanlarla müdahale ederek daha da büyümesini önlemeye çalışıyor. Alevlerin yaklaşık 70 dekarlık alanda etkili olduğu belirtildi. Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait tek yangın söndürme aracının geçen hafta Çiçekli Köyü yakınlarında PKK’lılar tarafından yakılması üzerine müdürlüğün de yangına müdahale edemediği bildirildi.

Bagok Dağı’nda yangın

Mardin’in Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasında bulunan Bagok Dağı’nda dün gece başlayan yangın devam ediyor. Alevlere Nusaybin Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katılıyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Nusaybin Belediyesi yangın söndürme çalışmalarına katılmaları için vatandaşlara sık sık anonslar yaparak çağrıda bulundu. Nusaybin Belediye Başkan Vekili Cengiz Kök, dün gece çıkan yangını söndürdüklerini, ancak yangının sabah saatlerinde tekrar başladığını söyledi. Yangının çıkış sebebini bilmediklerini belirten Kök, "Mardin Büyükşehir belediyemizle yaptığımız görüşmelerde Orman Bakanlığı’ndan yangın söndürme helikopterini istemelerini talep ettik.

Bölgede bulunan birçok yerleşim yeri tehdit altına girdi. Tahminen 60 kilometrelik alanda yangın var ve ilerleme hızı çok fazla. Böyle devam ederse çok kısa bir sürede Şırnak’ın İdil İlçesi’ne varmasından endişe ediyoruz. Şuanda kadar hiçbir devlet veya hükümet yetkilisi konuyla ilgili bizi aramadı, hiçbir yardım yapılmadı. Söndürme çalışmaları için vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz" dedi. Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Kahramanmaraş ve Hatay Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yangın söndürme çalışmaları yaparken Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangına güvenlik neden ile müdahale yapılamamıştı.