Güney yarımkürede, tyrannosaur fosili bulundu

T24 - Güney yarımkürede, ilk kez bir tyrannosaur fosili bulunduğu bildirildi.







Avustralya'nın güneydoğu kesiminde yer alan en az 105 milyon yıllık bir jeolojik bölgedeki bir dinozor barınağında bulunan bu kalça kemiğinin 30 santimetre uzunluğunda olduğu belirtildi.



Bu araştırmaya katılanlardan İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Yerbilimleri bölümünden Profesör Roger Benson, bu kemiğin şüphesiz bir tyrannosaura ait olduğunu, bu etobur dinozorların kalça kemiklerinin kendilerine özgü ve ayırdedilebilir olduğunu kaydetti.



Benson, bu keşfin çok ilginç olduğunu, bu zamana kadar tyrannosaur fosillerinin sadece kuzey yarımkürede bulunduğunu, bu durumun da paleontologları bu dinozor türünün hiçbir zaman güneye ulaşmayı başaramadığı düşüncesine sevk ettiğini söyledi.



Sadece bir kemik bulmalarına karşın, bu keşfin, 110 milyon yıl önce bunun gibi küçük tyrannosaurların gezegenin her yerinde yaşamış olabileceklerini gösterdiğini belirten Benson, bu keşfin, bu dinozor grubunun evriminin anlaşılması açısından çok önemli olduğunu bildirdi.



Avustralya'da bulunan bu fosilleşmiş kemiğin, yaklaşık üç metre boyunda ve 80 kilo ağırlığa sahip bir tyrannosaura ait olduğu, bu dinozorun başının büyük, kollarının kısa olduğunun düşünüldüğü ifade edildi.