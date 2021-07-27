Güney ve Kuzey Kore arasındaki iletişim kanalı bir yıldan uzun süre sonra açıldı

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Güney Kore ve Kuzey Kore, Pyongyang'ın kapatma kararından bir yıldan uzun süre sonra iletişim kanallarını açtı.

Güney Kore Başkanlık Ofisi'ne göre iki ülkenin lideri de tekrar güven inşa etme ve ilişkileri geliştirme konusunda anlaşmaya vardı. Açıklamada liderlerin nisan ayından bu yana mektuplaştığı bildirildi.

Kuzey Kore, 2020'nin Haziran ayında başarısız bir zirvenin ardından iletişim kanalını kapatmıştı. Kuzey Kore, kısa süre sonra ilişkileri iyileştirmek amacıyla sınıra inşa edilen bir ortak ofisi patlatmıştı.

Kanalların bu sabah yerel saat ile 10.00 itibariyle tekrar işler hale geldiği bildirildi. Güney Kore'nin Tekrar Birleşme Ofisi, iki taraftan da temsilcilerin birbiriyle üç dakikalık bir görüşme yaptığını açıkladı.

Güney Kore temsilcisi, "Bir yıldan uzun süre sonra tekrar konuşmaktan memnunuz. Umarım bu gelişme Kore halkına iyi haberler getirir" diye konuştu.