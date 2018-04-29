Güney Sudan'dan kaçan çocuk sayısı 1 milyonu aştı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF ile Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR, devam eden savaş nedeniyle Güney Sudan'dan kaçmak zorunda kalan çocukların sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.

İki örgütün ortak açıklamasında, buna ek olarak 1 milyon 400 bin çocuğun da Güney Sudan'ın içinde evini terketmeye zorlandığı kaydedildi.

Güney Sudan'dan bugüne kadar toplam 1 milyon 800 bin kişi kaçmış ve 1 milyon çocuk mülteci bu sayının yüzde 62'sini oluşturuyor.

İç savaşın başladığı 2013 yılından bu yana Güney Sudan'dan kaçan mülteciler komşu Etiyopya, Kenya ve Uganda'daki kamplarda kalıyor.

Ülke içinde kurulan mülteci kamplarında da 1 milyon 400 bin çocuk olduğu saptanmış.

UNICEF yetkilisi Leyla Pakkala, "Bir kuşağın geleceği ciddi anlamda tehlikede" dedi ve sürdürdü:

"Güney Sudanlı yaklaşık her 5 çocuktan birinin evinden kaçmak zorunda kalması korkunç gerçeği, bu çatışmanın ülkenin en zayıf durumdaki nüfusu üzerindeki yıkıcı etkisini açıkça ortaya koymaktadır."

Güney Sudan 2011 yılında bağımsızlığını kazandı ama bundan iki yıl sonra Devlet Başkanı Salva Kiir'in eski yardımcısı Riek Machar'ı darbe planlamakla suçlamasıyla yeni bir çatışma başladı.

Savaş ülkedeki belli başlı kabileleri de karşı karşıya getirerek hızla yayıldı ve bu yılın başlarında ülkenin bazı bölgelerinde açlık da başgösterdi.

BM mülteci örgütü UNHCR'dan Valentin Tapsoba, "Bugün hiç bir mülteci krizi Güney Sudan'daki kadar kaygı verici değil" diye konuştu.

2013'ten bu yana süregiden iç savaşta ölen onbinlerce kişi arasında BM yetkililerine göre bini aşkın çocuk da var.

Çocuklar bu şiddetini sadece kurbanları değil, fakat aynı zamanda milisler tarafından silah altına alınarak ve sivil halka yönelik saldırılara katılarak sürdürücüsü olmaya da zorlanıyor.

UNICEF bu yıl Güney Sudanlı mültecilere yardım için hedeflediği 181 milyon dolarlık yardımın yarısını ancak toplayabildiğini söylüyor. UNHCR ise bu yıl için hedeflediği 782 milyon dolarlık yardımın şu ana kadar sadece yüzde 11'ini alabilmiş.

Dünyanın dört bir yanında devam eden çatışma ve krizler nedeniyle yardım kuruluşları çalışmalarını sürdürebilmek için gereken fonları biraraya getirmekte zorlanıyorlar.