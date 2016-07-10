Güney Sudan'daki çatışmalarda en az 270 kişi hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da hükümet güçleri ile isyancılar arasındaki çatışmalarda en az 272 kişinin öldüğü bildirildi. Güney Sudan dün bağımsızlığının beşinci yıldönümünü kutluyordu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Güney Sudan'da Devlet Başkanı Salva Kiir emrindeki ordu güçleri ile isyancıların eski lideri ve Devlet Başkan Yardımcısı Riek Machar'ı destekleyen askerler arasındaki çatışmalar Perşembe günü başlamıştı. Bağımsızlık yıldönümünde, yani dün sakin bir gün geçiren Cuba bugün yine şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Reuters'a konuşan bir hükümet kaynağı, çatışmalarda şu ana kadar en az 272 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ülkede sular durulmuyor

Tam beş yıldır bağımsız bir ülke olan Güney Sudan, 9 Temmuz 2011 tarihinde dünyanın en genç ülkesi olarak tarih sayfasındaki yerini almıştı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Cuba'daki çatışmaları "alarm verici" olarak nitelendirdi. Ban, yaptığı açıklamada, bağımsızlığın beşinci yıldönümünden tam bir gün önce yaşanan çatışmaların insanlara yönelik yeni bir ihanet olduğunu söyledi.

Ülkede son bir ayda 10 eyalette şiddet olayları meydana geldi. Son olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1 Temmuz'da, Wau'da yaklaşık 70 bin kişinin yerinden olmasına neden olan çatışmanın derin endişe uyandırdığını belirten bir bildiri yayımlamıştı. Bildiride, muhtaç sivillere insani yardım ulaştırılması için ateşkes çağrısı yapılmış; BMGK üyeleri, taraflardan barış anlaşmasının tüm yönlerini uygulamasını istemişti.

Güney Sudan'da 28 Nisan'da, 17 Ağustos 2015'te hükümet ile muhalifler arasında imzalanan barış anlaşmasının uygulanması çerçevesinde mevcut hükümet feshedilerek geçici hükümet kurulmuştu. Geçici hükümette sandalyeler, "hükümet, muhalefet ve eski siyasi tutuklular grubu" olmak üzere üç taraf arasında bölüşülmüştü.