-Güney Sudan'da bir haftada 3 binden fazla ölü JUBA (A.A) - 06.01.2012 - Güney Sudan'daki çatışmalarda geçen hafta 3 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği bildirildi. Pibor bölgesi yöneticisi Joshua Konyi yaptığı açıklamada, ölenlerden yaklaşık 2 bin 200'ünün kadın ve çocuk, 950'sinin erkek olduğunu söyledi. Konyi, "insanların topluca katledildiğini, katliam yapıldığını" ifade etti. Birleşmiş Milletler, çatışmalarda yüzlerce kişinin öldüğünü belirtmişti. Güney Sudan'ın Pibor kasabasındaki kabileler arasında geçen ay patlak veren şiddet olayları yüzünden kasabanın sakinleri kırsal bölgelere kaçmak zorunda kalmıştı.