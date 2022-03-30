Güney Osetya Cumhuriyeti'nde Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığı

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya Cumhuriyeti'nin Rusya'ya katılmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Güney Osetya Cumhuriyeti'nin başkanı Anatoliy Bibilov, referandum için yakın zamanda adım atacaklarını açıkladı.

Güney Osetya Cumhuriyeti'nin başkanı Anatoliy Bibilov yaptığı açıklamada, Rusya ile birleşmenin stratejik hedefleri olduğunu, bunun için referandum yapmak gerektiğini belirtti. Bibilov "Buna uygun hukuki adımları yakın bir zamanda atacağız." ifadesini kullandı.

Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.