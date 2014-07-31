Güney Marmara önce yanacak, sonra serinleyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerinden derlediği bilgilere göre, mayıs ve haziran aylarında aşırı yağışların etkili olduğu Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da temmuz ayından itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1-5 derece üzerine çıktı. Ramazan Bayramı'nı yüksek nem ve sıcaklıklarla geçiren 4 ilde bugün ve yarın etkisini daha da artıracak sıcaklıkların ardından 2 Ağustos'ta yağış bekleniyor. Son günlerde geceleri dahi serinlemeyen Güney Marmara'da yağışın etkisiyle hava sıcaklığı 2-3 derece azalacak.

Sıcaklık ve nem oranı tahminleri

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Marmara'nın güneyindeki kentlerde bugünden itibaren 5 gün 31-36 derecelerde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları, yüksek nem oranları yüzünden olduğundan daha sıcak hissediliyor ve bunaltıcı etkilere yol açıyor.

Bursa'da bugün ve yarın en yüksek 34 derece olacak sıcaklık, 2 Ağustos'ta etkili olacağı bildirilen yağışın ardından 2 derece düşecek. İlde 3 Ağustos Pazar günü kesilecek yağış, 4 Ağustos Pazartesi günü yeniden etkili olacak. Kentte havadaki nem oranı ise 5 gün yüzde 81-88 olacak.

Balıkesir'de ise bugün ve yarın 36 dereceye tırmanacak sıcaklık, 2 Ağustos'ta yağışın etkisiyle 33 dereceye gerileyecek. Kentte, havadaki nem oranının ise yüzde 90-95 aralığında olması tahmin ediliyor.

Çanakkale'de bugün 34, yarın da 33 derece tahmin edilen sıcaklık, 2 Ağustos'ta yağışla 32 dereceye düşecek ve 5 gün havadaki nem oranı yüzde 80-89 civarında seyredecek.

Yalova'da bugün ve yarın 31 derece olacak sıcaklık, 2 Ağustos'ta beklenen yağışla 2 derece gerileyecek. Havanın 4 Ağustos'ta da havanın yağışlı olacağı tahmin edilen Yalova'da nem oranı, 5 gün yüzde 85-93 seviyelerinde gerçekleşecek.