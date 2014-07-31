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Yaşam

Güney Marmara önce yanacak, sonra serinleyecek

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla bunaltıcı günler yaşanan Güney Marmara'da, sıcağın etkisi bugün ve yarın daha da artacak

31 Temmuz 2014 18:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerinden derlediği bilgilere göre, mayıs ve haziran aylarında aşırı yağışların etkili olduğu Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da temmuz ayından itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1-5 derece üzerine çıktı. Ramazan Bayramı'nı yüksek nem ve sıcaklıklarla geçiren 4 ilde bugün ve yarın etkisini daha da artıracak sıcaklıkların ardından 2 Ağustos'ta yağış bekleniyor. Son günlerde geceleri dahi serinlemeyen Güney Marmara'da yağışın etkisiyle hava sıcaklığı 2-3 derece azalacak.

 

Sıcaklık ve nem oranı tahminleri

 

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Marmara'nın güneyindeki kentlerde bugünden itibaren 5 gün 31-36 derecelerde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları, yüksek nem oranları yüzünden olduğundan daha sıcak hissediliyor ve bunaltıcı etkilere yol açıyor.

Bursa'da bugün ve yarın en yüksek 34 derece olacak sıcaklık, 2 Ağustos'ta etkili olacağı bildirilen yağışın ardından 2 derece düşecek. İlde 3 Ağustos Pazar günü kesilecek yağış, 4 Ağustos Pazartesi günü yeniden etkili olacak. Kentte havadaki nem oranı ise 5 gün yüzde 81-88 olacak.

Balıkesir'de ise bugün ve yarın 36 dereceye tırmanacak sıcaklık, 2 Ağustos'ta yağışın etkisiyle 33 dereceye gerileyecek. Kentte, havadaki nem oranının ise yüzde 90-95 aralığında olması tahmin ediliyor.

Çanakkale'de bugün 34, yarın da 33 derece tahmin edilen sıcaklık, 2 Ağustos'ta yağışla 32 dereceye düşecek ve 5 gün havadaki nem oranı yüzde 80-89 civarında seyredecek.

Yalova'da bugün ve yarın 31 derece olacak sıcaklık, 2 Ağustos'ta beklenen yağışla 2 derece gerileyecek. Havanın 4 Ağustos'ta da havanın yağışlı olacağı tahmin edilen Yalova'da nem oranı, 5 gün yüzde 85-93 seviyelerinde gerçekleşecek.

 

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