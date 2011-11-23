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Dünya

Güney Lübnan'da silah deposunda patlama BEYRUT (A.A)

23 Kasım 2011 12:48

-Güney Lübnan'da silah deposunda patlama BEYRUT (A.A) - 23.11.2011 - Güney Lübnan'da Sıddıkin köyü civarında Hizbullah'a ait silah deposunda patlama olduğu belirtildi. Gazete ve internet sitelerinin, ismini vermedikleri güvenlik kaynaklarına dayanarak verdikleri habere göre, Sur kenti yakınlarındaki Sıddıkin köyü civarında, gece büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine gitmek isteyen güvenlik güçlerinin, Hizbullah taraftarlarının aldığı güvenlik önlemleri nedeniyle bölgeye ulaşamadığı belirtildi. Yerel gazeteler de patlamanın Hizbullah'a ait silah deposunda meydana geldiğini duyurdu. Olayla ilgili Hizbullah bir açıklama yapmadı. Bölgede görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü sözcüsü de şu ana kadar kendilerine resmi olarak bir bilgi gelmediğini ve araştırmalara başladıklarını açıkladı.

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