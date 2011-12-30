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Dünya

Güney Kutbu'nda hava sıcaklık rekoru ANKARA (A.A)

30 Aralık 2011 21:10

-Güney Kutbu'nda hava sıcaklık rekoru ANKARA (A.A) - 30.12.2011 - Güney Kutbu'nda hava sıcaklık rekoru kırıldığı bildirildi. Amerikan Viskonsin Medison Üniversitesi Antarktika meteoroloji programının internet sitesinde, Dünya'nın en güneyinde, coğrafi Güney Kutbu'nda yer alan Amundsen-Scott istasyonunda hava sıcaklığının eksi 12.3 dereceye kadar yükseldiği belirtildi. 25 Aralık'ta kaydedilen rekor düzeydeki hava sıcaklığının 1978 yılında kaydedilen eksi 13.6'lık rekordan 1.3 derece daha sıcak olduğu kaydedildi. Güney Kutbu'ndan 100 kilometre uzaklıktaki Niko ve Henry Otomatik Hava Gözlem İstasyonlarında da yeni hava sıcaklık rekorları tespit edildi. Niko istasyonunda hava sıcaklığının, 4 Ocak 2010'daki eksi 13.9 luk rekoru geride bırakarak eksi 8.2 dereceye, Henri istasyonunda ise 5 Ocak 2010'daki eksi 14.5 derecelik rekor kırılarak eksi 8.9 dereceye yükseldiği ifade edildi. Deniz seviyesinden 2835 metre yükseklikteki ve ortalama sıcaklığın eksi 27.8 derece olduğu Amundsen-Scott istasyonunda kurulduğu 1957 yılından bu yana düzenli olarak hava sıcaklık ölçümleri yapılıyor.

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