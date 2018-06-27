Güney Kore'ye yenilen son şampiyon Almanya, 2018 Dünya Kupası'na gruplarda veda etti

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda en büyük süprizlerden biri E Grubunda gerçekleşti ve Almanya, 1938 yılında beri ilk kez gruptan çıkma başarısı gösteremedi.

Güney Kore karşısında uzatma dakikalarında yediği iki golle sahadan yenik ayrılan Panzerler, 3 puanla grup sonuncusu oldular.

İsveç'in Meksika'yı 3-0 yendiği grubun diğer maçı sonunda İsveç grup birincisi, Meksika ise grup ikincisi olarak tur atladı.

Almanya'nın gol için çabaladığı ancak gol bulamadığı maçta drama uzatma dakikalarında yaşandı.

Alman ceza sahasındaki karambolde topu ağlara gönderen Kim Young-gwo için önce ofsayt bayrağı kalktı.

Ardından da VAR devreye girdi ve hakem santrayı gösterdi.

Meksika İsveç maçının skoru nedeniyle galibiyetten başka seçeneği kalmayan Alman ekibi son dakikalarında kalecisi Manuel Neuer de Güney Kore yarı sahasında arkadaşlarına katıldı.

Kore ceza sahası yakınlarında Alman kaleciye baskı yapan Ju Se-jong, kazandığoı topu rakip yarı sahaya gönderdi; takım arkadaşı Son Heung-min'e ise sadece topu boş kaleye vurmak kaldı.

Karşılaşma böylece Güney Kore'nin iki gollü üstünlüğü ile sona erdi.

Bild Gazetesi, süpriz sonucu okurlarına, "Dünya şampiyonları elendi! Almanya bir kötü performans daha sonra grup aşamasında Rusya'ya kuyruklarını kıstırarak veda etti." manşetiyle duyurdu.