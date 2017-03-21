Güney Kore'nin görevden alınan lideri savcı karşısında

Görevden alınan Güney Kore'nin eski devlet başkanı Park Geun-hye, yolsuzluk skandalı kapsamında savcıların karşısına çıktı.

Park, savcıların karşısına çıkmadan önce gazetecilere 'üzgün' olduğunu söyledi.

Devlet başkanıyken sorgulanması yönünde yapılan çağrılara olumsuz yanıt veren Park, yargıçların parlamentonun görevden alınması kararını oy birliğiyle onaylamasıyla dokunulmazlığını kaybetmişti.

Böylece yargı tarafından görevden alınan ilk Güney Kore lideri olan Park, yakın arkadaşı Choi Soon-sil ile yolsuzluk skandalına karışmakla suçlanıyor.

Choi, Park ile yakın ilişkisini kullanarak bazı şirketleri kendi kontrolündeki sivil toplum kuruluşlarına milyonlarca dolar bağış yapmaya zorlamakla suçlanıyor.

Park ise Choi'nin kabul edilemez miktarda resmi belgeye erişmesini sağlamakla suçlanıyor.

Savcıların Park'ı gece yarısına kadar sürmesi beklenen maraton bir sorgulama oturumuna alması bekleniyor.

Avukatlarından biri doktorların düzenli olarak sağlığı çok iyi gözükmediği için Park'ın durumunu kontrol ettiğini söyledi.

Görevden alınan ülkenin eski liderine destek veren Güney Koreliler, Park ile dayanışma simgesi haline dönüşen Güney Kore bayraklarıyla Park'ın evinin etrafında toplandı.

Park, evinden alınarak savcıların ofisine götürülürken, üzgün olduğunu ve sorgulama yapanlarla tam iş birliği yapacağını söyledi.

10 Mart'ta görevden alınmasının ardından binlerce kişi başkent Seul'da kutlama yaparken, Park'ın destekçileri de Yüksek Mahkeme önünde toplanmıştı.

Şu an Park'a yakın isimlerden Hwang Kyo-ahn Devlet Başkanı olarak görev yaparken, yeni seçimlerin 9 Mayıs'ta düzenlenmesi bekleniyor.