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BBC Türkçe

Güney Kore'nin eski devlet başkanı yolsuzluktan hakim karşısında

Güney Kore'nin eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, yolsuzluktan yargılandığı davanın ilk duruşmasına elleri kelepçeli bir şekilde duruşma salonuna getirildi.

29 Nisan 2018 20:30

Güney Kore'nin eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, yolsuzluktan yargılandığı davanın ilk duruşmasında suçsuz olduğunu savundu.

Park Geun-hye, mahkeme salonuna polis arabasıyla elleri kelepçeli olarak getirildi.

Görevden ayrılmak zorunda kalan devlet başkanı, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve devletin gizli belgelerini sızdırmakla suçlanıyor.

Park Geun-hye, Mart ayında parmaklıklar ardına gönderilmesinden beri ilk kez kamu önüne çıkıyor.

Güney Kore yasalarına göre yolsuzluk için verilebilecek en ağır ceza, ömür boyu hapis cezası.

Park, arkadaşı Choi Soon-sil ile birlikte siyasi iltimaslar karşılığında ülkenin en büyük şirketlerinden rüşvet almakla suçlanıyor. Bu şirketlerin arasında teknoloji devi Samsung da var.

Choi Soon-sil de bugünkü duruşmada yer aldı ve suçsuz olduğunu savundu.

Duruşmanın başında eski devlet başkanına ne iş yaptığı soruldu. Park Geun-hye, bu soruya "işsiz" yanıtını verdi.

BBC'nin Güney Kore muhabiri Stephen Evans, Park Geun-hye ile Choi Soon-sil'in duruşma salonunda herhangi bir şekilde birbirlerine selam vermediklerini bildirdi.

Güney Kore basını, Park'a 18 farklı suçlamanın yöneltildiğini ve iddianamenin 120 bin sayfayı bulduğunu belirtiyor.

Savcılar, eski devlet başkanını kurduğu bir vakfa bağış yapmaları için arkadaşı aracılığıyla şirketlere baskı uygulamakla suçluyor. Böylece Park'ın on milyonlarca dolar kazandığı öne sürülüyor.

Bunun karşılığında şirketlere siyasi imtiyazlar verildiği iddia ediliyor.

Soruşturma nedeniyle onlarca kişinin de incelendiği ya da gözaltına alındığı, hepsinin masum olduğunu savunduğu belirtiliyor.

Park ve Choi'ye rüşvet vermekten Samsung'un başkan vekili Lee Jae-Yong ve diğer dört yöneticisi hakkında da dava sürüyor.

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