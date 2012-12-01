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Güney Koreli şarkıcı PSY kendi şarkısı 'Gangnam Style'dan sıkıldı

Güney Koreli şarkıcı PSY: Dansı o kadar çok insana öğrettim ki artık bıktım

01 Aralık 2012 22:34

Güney Koreli şarkıcı PSY, kendisini fenomene dönüştüren 'Gangnam Style' şarkısından sıkıldığını söyledi.

Singaur’da düzenlenen basın toplantısında konuşan PSY, “Bazen gerçekten de sıkıldığım oluyor, çünkü klipteki dansı öğretmem için çok fazla istek alıyorum. Dansı o kadar çok insana öğrettim ki artık bıktım. Ama bu şarkı burada basın toplantısı düzenlememi sağlıyor, o nedenle şarkıyı söylemeye devam edeceğim, benim işim bu” dedi.

PSY daha sonra Singapur'da verdiği konserde binlerce hayranını kendisini üne kavuşturan şarkı ve dansıyla coşturdu. Gangnam Style şarkısının klibi kısa sürede YouTube’da en çok izlenen video oldu. (radikal.com.tr)

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Güney Koreli şarkıcı PSYşarkısıkıldıgangnam style

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