Güney Koreli pop grubu BTS, ABD'deki ırkçılık karşıtı eylemlere 1 milyon dolar bağış yaptı

Güney Koreli pop müzik grubu BTS, ABD'deki polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protestolara destek olmak için Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine 1 milyon dolar bağış yaptı.

BTS grubunun bağlı olduğu müzik şirket, ırkçılığa karşı olduğunu belirten grubun ABD'deki protestolara destek için 1 milyon dolar bağışladığını duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan 7 grup üyesi "Irkçı ayrımcılığa karşı duyuyoruz. Şiddeti kınıyoruz. Siz ve ben ve hepimizin saygı görme hakkı var. Birlikte duracağız" dedi.