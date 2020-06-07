T24 LogoT24 Logo
Dünya

Güney Koreli pop grubu BTS, ABD'deki ırkçılık karşıtı eylemlere 1 milyon dolar bağış yaptı

07 Haziran 2020 14:56

Güney Koreli pop müzik grubu BTS, ABD'deki polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protestolara destek olmak için Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine 1 milyon dolar bağış yaptı. 

BTS grubunun bağlı olduğu müzik şirket, ırkçılığa karşı olduğunu belirten grubun ABD'deki protestolara destek için 1 milyon dolar bağışladığını duyurdu. 

Twitter'dan açıklama yapan 7 grup üyesi "Irkçı ayrımcılığa karşı duyuyoruz. Şiddeti kınıyoruz. Siz ve ben ve hepimizin saygı görme hakkı var. Birlikte duracağız" dedi. 

 

ETİKETLER

BTSgüney korepopgrupbağışsiyahların hayatı değerlidirdestekırkçılıkkarşıtı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24