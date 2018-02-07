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Spor

Güney Koreli golfçüler Serik'te kampa girdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)  Güney Kore'den BTY Golf Akademisi'nin kadın golfçüleri kamp çalışmaları için Antalya'nın Serik ilçesine geldi

07 Şubat 2018 12:53

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) 

Güney Kore\'den BTY Golf Akademisi\'nin kadın golfçüleri kamp çalışmaları için Antalya\'nın Serik ilçesine geldi.
Akademinin direktörü Min Joon Cho, \"Her şey çok güzel gidiyor. Gelecek yıllarda tekrar geleceğimize inanıyorum\" dedi.
Güney Kore\'den gelen sporcular 50 günlük kamp çalışması için Serik\'e bağlı Belek turizm merkezinde kampa girdi. Yaşları 17- 29 arasında değişen 14 oyuncu Belek\'te çalışmalara başladı.
Golf akademisinin direktörü Min Joon Cho, bir arkadaşının tavsiyesiyle Belek\'e geldiklerini belirterek, \"Burası golf için mükemmel. Hava soğuk değil ve antrenman imkanları üst düzeyde. Güney Kore bu aylarda çok soğuk olduğu için açık havada çalışma şansımız olmuyor. Her şey çok güzel gidiyor. Gelecek yıllarda tekrar geleceğimize inanıyorum\" ifadelerini kullandı.
Güney Kore\'nin kadın golfündeki başarısının sırrını sistemli ve disiplinli çalışmaya bağlayan Cho, \"Özellikle gençler için çok sıkı antrenman programı uyguluyoruz. Bir oyuncu bir günde en az 1000 kez topa vuruyor. Ayrıca aileler golf oynamak isteyen çocuklarına her türlü imkanı sunuyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Güney Koreli sporcular golf oynarken

(FOTOĞRAFLI)
 

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