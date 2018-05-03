Güney Koreli 4 turist kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 Güney Koreli turistin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kemer-Kumluca karayolunda bugün saat 14.30 sıralarında minibüsle otomobil çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada, 4 Güney Koreli turist hayatını kaybettiği, 2 'si ağır 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. (DHA)