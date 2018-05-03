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Yaşam

Güney Koreli 4 turist kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi de yaralandı

03 Mayıs 2018 18:13

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4  Güney Koreli turistin hayatını kaybettiği,  2'si ağır 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kemer-Kumluca karayolunda bugün saat 14.30 sıralarında minibüsle otomobil çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada, 4  Güney Koreli turist hayatını kaybettiği,  2 'si ağır 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. (DHA)

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