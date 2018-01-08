Güney Kore’den kripto paraları vergilendirme hamlesi

İstanbul, 8 Ocak (DHA) – Güney Kore Hükümeti’nden yapılan açıklamada, güncel yasada yer alan bazı vergilerin kripto para birimlerine uygulanabilmesinin bir yolu olduğunu ve uygulamaların 2018’in ilk yarısında tamamlanacağı duyuruldu.

Vergi Kanununun Revizyon Kararnamesi Yürütme Kararı tasarısı üzerinde yapılacak olan değişiklik üzerine gerçekleştirilen bir toplantıda, Strateji ve Finans Bakanlığı Vergi Departmanı Yöneticisi Choi Young-rak, “Şu an yürürlükte olan kanuna göre kurumlar vergisi alabilmek mümkün” dedi. Toplantıda vergilendirme işlemlerinin yılın ilk yarısında tamamlanacağı kaydedildi.

Güney Kore’nin kripto paralar konusunda aldığı önlemler dahilinde bir Kripto Para Vergilendirme Ekibi kuruldu. Choi’ye göre, ekip, konu ile ilgili uzmanlar, İç İşleri ve Maliye bakanları ile bir toplantı gerçekleştirerek bilgi aldı.

Asia Today gazetesinden yer alan habere göre Choi, “Sermaye kazançları vergisi gibi alanlarda yeni yönetmeliklere ihtiyaç var” dedi.

Bunların yanında, Ulusal Ekonomik İstişare Kurulu toplantısına başkanlık eden Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, “Vergi gelirlendirmesi takibini zorlaştıracak etmenlere karşı önlemler almalıyız. Sanal para işlemleri gerçekleştiren ve vergilendirme bilgisi toplayan aracı kurumların denetlenmesi gerekiyor.”