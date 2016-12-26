T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Güney Kore’den Hakkâri’ye gelin geldi

İstanbul'da tanışan çiftin düğünü bir halı sahada yöresel kıyafetler giyilerek yapıldı

26 Aralık 2016 00:16

Hakkârili Emrah Kaya okul gezisinde tanıştığı Güney Koreli Eanjoo Ham ile dünya evine girdi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Hakkâri Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulunda okurken 4 yıl önce üniversitelerin düzenlediği İstanbul gezisine çıkan Hakkarili 28 yaşındaki Emrah Kaya, kendisi gibi okul gezisine Güney Kore'den gelen Tıp Fakültesi öğrencisi Eanjoo Ham ile bir vapurda tanıştı. Okul gezisi sırasında 1 hafta görüşen Kaya ile Ham birbirlerine aşık olunca görüşmelerini sürdürdü. Yaklaşık 4 yıl boyunca planlar yapan çift evlenmeye karar verdi.

Halı sahada yöresel kıyafetlerle

Kaya ile Ham çiftinin düğün töreni Hakâri'de bir halı sahada gerçekleştirildi. Kar yağışı altında düğünün yapılacağı sahaya gelen ve burada fotoğraf çektiren Kaya ile Ham, davetliler tarafından alkış ve zılgıtlarla karşılandı. Takı töreni ardından gelin Ham ve damat Kaya, davetlilere kol kola girerek Kürtçe müzikler eşliğinde halay çekti. Damat Kaya, 4 yıl önce okul gezisi için çıktığı İstanbul'da Güney Koreli Eanjoo Ham ile tanıştığını belirterek, "Bu tanışmadan sonra ikimiz birbirimizi sevdik ve evlenmeye karar verdik. Düğünümüzü de memleketim Hakkari'de gelenek ve göreneklerimize göre yaptık. Eşim Tıp Fakültesini bitirdi. Burada bir iş kurabilirsek burada hayatımızı sürdüreceğiz" dedi.

ETİKETLER

HakkariGüney Koregelin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24