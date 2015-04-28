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Dünya
Deutsche Welle

Güney Kore'deki feribot faciasında kaptana ömür boyu hapis

Güney Koreli Sewol feribotunun kaptanı ömür boyu hapse mahkûm oldu.

28 Nisan 2015 13:27


Güney Kore'de 300'den fazla kişinin ölümüne neden olan Sewol feribotunun kaptanı ömür boyu hapse mahkûm oldu. Üst mahkeme cezayı belirlerken "cinayet" suçlamasını esas aldı. Savcılık kaptan hakkında ölüm cezası istemiş, aralık ayında hükmünü açıklayan alt mahkeme suç unsurunu "ihmalle ölüme sebebiyet vermek" olarak değerlendirerek 36 yıl hapisle yetinmişti.

İddianamede kaptan hakkında şu ifadelere yer verilmişti: "Gemisini ve yolcuları kaderlerine terk etti. Kendini haklı çıkarmaya çalıştı, yalan söyledi. Facia sonrası pişmanlık da göstermedi. Bu nedenle ölüm cezasına çarptırılmasını istiyoruz."

Kaptan yolculardan önce gemiyi terk etti

Yolculara yerlerinden ayrılmama talimatı veren kaptan ve mürettebatın üst düzey görevlilerinin gemiyi terk ettiği, buna karşılık yolcuların kaptanın talimatını dinleyerek 1 saatten fazla bir süre kamara ve koltuklarında beklediğine dikkat çekildi.

70 yaşındaki kaptan, mahkemeye verdiği ifadede hatasını kabul etmiş, köprüüstünü tecrübesiz bir zabite terk etmesinin doğru olmadığını ifade etmişti.

16 Nisan 2014 tarihinde batan Sewol feribotunda 250'si öğrenci, 300'den fazla kişi can vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Güney Koreli SewolKoreSewolNisanDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BÖ

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