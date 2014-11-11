Güney Kore'deki feribot faciasında kaptana 36 yıl hapis

Davada kaptan Lee Joon Seok ve mürettebatın üç üst düzey üyesi ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanıyordu. Savcı, kaptan hakkında ölüm cezası talep etmişti. Mürettebatın 11 üyesinin de deniz hukukunun muhtelif maddelerini ihlalden cezalandırılması isteniyordu.

Kaptana 36 yıl hapis cezası verilirken mürettebatın üç üst düzey üyesi 15, 20 ve 30 yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

Kazayla ilgili temmuz ayında yayınlanan bilirkişi raporunda "beceriksizlik, resmi kurumların yetersiz kalması, yolsuzluk ve işletmeci şirketin açgözlülüğü" kazanın nedenleri arasında gösterilmişti.

İddianamede kaptan hakkında şu ifadelere yer verilmişti: "Gemisini ve yolcuları kaderlerine terk etti. Kendini haklı çıkarmaya çalıştı, yalan söyledi. Facia sonrası pişmanlık da göstermedi. Bu nedenle ölüm cezasına çarptırılmasını istiyoruz."

Kaptan yolculardan önce gemiyi terk etti

Yolculara yerlerinden ayrılmama talimatı veren kaptan ve mürettebatın üst düzey görevlilerinin gemiyi terk ettiği, buna karşılık yolcuların kaptanın talimatını dinleyerek 1 saatten fazla bir süre kamara ve koltuklarında beklediğine dikkat çekildi.

69 yaşındaki kaptan, mahkemeye verdiği ifadede hatasını kabul etmiş, köprüüstünü tecrübesiz bir zabite terk etmesinin doğru olmadığını ifade etmişti.