Güney Kore'deki feribot faciasına 10 yıl hapis



Gwangju Sulh Mahkemesi, Sewol feribotunu işleten şirketin genel müdürü 71 yaşındaki Kim Han Sik'i ölüme sebiyet vermek, deniz güvenliği yasalarını ihlal ve emniyeti suistimal suçlarından 10 yıl hapis cezası verdi.

Geçen hafta bir başka mahkeme kaptan Lee Joon Seok'a 36 yıl, mürettebatın üç üst düzey üyelerine de 15, 20 ve 30 yıl hapis cezaları vermişti.

Kazayla ilgili temmuz ayında yayınlanan bilirkişi raporunda "beceriksizlik, resmi kurumların yetersiz kalması, yolsuzluk ve işletmeci şirketin açgözlülüğü" kazanın nedenleri arasında gösterilmişti.

İddianamede yolculara yerlerinden ayrılmama talimatı veren kaptan ve mürettebatın üst düzey görevlilerinin gemiyi terk ettiği, buna karşılık yolcuların kaptanın talimatını dinleyerek 1 saatten fazla bir süre kamara ve koltuklarında beklediğine dikkat çekilmişti.

Kaza Güney Kore kamuoyunda aylarca gündemden inmezken Chung Hong Won başbakanlık görevinden istifa etmiş, Devlet Başkanı Park Geun Hye, "hükümetin faciaya engel olamadığını ve müdahalede yetersiz kaldığını" itiraf ederek özür dilemişti.