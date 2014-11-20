T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Güney Kore'deki feribot faciasına 10 yıl hapis

Güney Kore'de 300'den fazla kişinin ölümüne neden olan Sewol feribotunun sorumluları adalete hesap vermeye devam ediyor. Feribotu işleten şirketin genel müdürü 10 yıl hapse mahkûm oldu.

20 Kasım 2014 14:18


Gwangju Sulh Mahkemesi, Sewol feribotunu işleten şirketin genel müdürü 71 yaşındaki Kim Han Sik'i ölüme sebiyet vermek, deniz güvenliği yasalarını ihlal ve emniyeti suistimal suçlarından 10 yıl hapis cezası verdi.

Geçen hafta bir başka mahkeme kaptan Lee Joon Seok'a 36 yıl, mürettebatın üç üst düzey üyelerine de 15, 20 ve 30 yıl hapis cezaları vermişti.

Kazayla ilgili temmuz ayında yayınlanan bilirkişi raporunda "beceriksizlik, resmi kurumların yetersiz kalması, yolsuzluk ve işletmeci şirketin açgözlülüğü" kazanın nedenleri arasında gösterilmişti.

İddianamede yolculara yerlerinden ayrılmama talimatı veren kaptan ve mürettebatın üst düzey görevlilerinin gemiyi terk ettiği, buna karşılık yolcuların kaptanın talimatını dinleyerek 1 saatten fazla bir süre kamara ve koltuklarında beklediğine dikkat çekilmişti.

Kaza Güney Kore kamuoyunda aylarca gündemden inmezken Chung Hong Won başbakanlık görevinden istifa etmiş, Devlet Başkanı Park Geun Hye, "hükümetin faciaya engel olamadığını ve müdahalede yetersiz kaldığını" itiraf ederek özür dilemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Güney KoreSewolSulh Mahkemesi SewolKim Han SikLee Joon SeokKazaylaChung Hong WonDevlet Başkanı Park Geun HyeDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24