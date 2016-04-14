Güney Kore'de zafer muhalefetin



Güney Kore'de yapılan pazarlamento seçimlerinden sürpriz sonuç çıktı. Muhalefetteki sol eğilimli Demokrat Parti, Devlet Başkanı Park Geun Hye'nin partisi iktidardaki Saenuri'yi geride bırakarak parlamentoda çoğunluğu elde etmeyi başardı. Seçimlere katılımın yüzde 58 dolayında olduğu ülkede, 42 milyondan fazla kayıtlı seçmenin oy kullanmaya çağrıldığı bildirildi.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, 300 sandalyeli parlamentoya Demokrat Partisi 123 milletvekili göndermeyi başarırken, Saenuri Partisi'nin milletvekili sayısı ise 123 oldu.

Partinin ileri gelenleri istifalarını sundu

Seçim sonuçlarının 'sürpriz' olduğunu belirten uzmanlar, adaylık listeleri konusunda parti içi tartışmaların halkın memnuniyetsizliğini artırmış olabileceğini belirtiyor. Dört yıl önce yapılan seçimlerde Saenuri Partisi, 152 milletvekili ile parlamentoda mutlak çoğunluğu sağlamıştı.

Seçim mağlubiyetinin ardından partinin genel başkanı Kim Moo Sung ve üst düzey yetkilileri istifasını sundu. Kim, partinin lideri olarak mağlubiyetin sorumluluğunu almak istediğini belirtti. Ancak Kim, mart ayı sonunda seçim sonuçlarından bağımsız olarak görevinden istifa etmek istediğini açıklamıştı.

Parlamento seçimleri, gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkede siyasi duruma ilişkin bir sınav niteliğindeydi.