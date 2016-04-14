T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Güney Kore'de zafer muhalefetin

Güney Kore'de seçim zaferi sol eğilimli muhalefet partisi Demokrat Parti'nin oldu. Parti, bir milltevekili farkla parlamentoda çoğunluğu elde etti.

14 Nisan 2016 12:37


Güney Kore'de yapılan pazarlamento seçimlerinden sürpriz sonuç çıktı. Muhalefetteki sol eğilimli Demokrat Parti, Devlet Başkanı Park Geun Hye'nin partisi iktidardaki Saenuri'yi geride bırakarak parlamentoda çoğunluğu elde etmeyi başardı. Seçimlere katılımın yüzde 58 dolayında olduğu ülkede, 42 milyondan fazla kayıtlı seçmenin oy kullanmaya çağrıldığı bildirildi.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, 300 sandalyeli parlamentoya Demokrat Partisi 123 milletvekili göndermeyi başarırken, Saenuri Partisi'nin milletvekili sayısı ise 123 oldu.

Partinin ileri gelenleri istifalarını sundu

Seçim sonuçlarının 'sürpriz' olduğunu belirten uzmanlar, adaylık listeleri konusunda parti içi tartışmaların halkın memnuniyetsizliğini artırmış olabileceğini belirtiyor. Dört yıl önce yapılan seçimlerde Saenuri Partisi, 152 milletvekili ile parlamentoda mutlak çoğunluğu sağlamıştı.

Seçim mağlubiyetinin ardından partinin genel başkanı Kim Moo Sung ve üst düzey yetkilileri istifasını sundu. Kim, partinin lideri olarak mağlubiyetin sorumluluğunu almak istediğini belirtti. Ancak Kim, mart ayı sonunda seçim sonuçlarından bağımsız olarak görevinden istifa etmek istediğini açıklamıştı.

Parlamento seçimleri, gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkede siyasi duruma ilişkin bir sınav niteliğindeydi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Güney KoreDemokrat PartiKoreDemokrat Parti Devlet Başkanı Park Geun HyeSaenuriDemokrat PartisiSaenuri PartisiKim Moo SungKimDeutsche Welle Türkçe dpa/DW BÖ/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24