Güney Kore’de yiyeceklerde melamin bulundu

Güney Kore Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bir yumurta tozu ile 4 diğer üründe milyonda 0,1 ile 4 arasındaki oranlarda melamine rastlandığı belirtildi. Ürünlerden yalnızca birinde, melamin oranının yüksek düzeyde olduğu kaydedildi.Bakanlık, bu ürünlerin ithalatının yasaklandığını ve ülkede halen mevcut olanların da toplatılarak imha edileceğini duyurdu.ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), milyonda 2,5 oranında melaminin bebek mamaları dışında çoğu gıda için zararlı olmadığını açıklamıştı.