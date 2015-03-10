Güney Kore'de usturalı saldırıya uğrayan ABD'li büyükelçi taburcu oldu

ABD’nin Seul Büyükelçisi Mark Lippert (42), geçen hafta uğradığı usturalı saldırının ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Lippert, geçtiğimiz hafta Güney Kore'nin başkenti Seul’de katıldığı bir etkinlik sırasında Güney Koreli milliyetçi Kim Ki-jong’un usturalı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda bileğinden ve yüzünden yaralanan Lippert, Seul’de tedavi gördüğü Yonsei Üniversitesi Hastanesi’nden taburcu edildi.

Yüzüne atılan 80 dikişin alınmasının ardından beş gün kaldığı hastaneden ayrılırken basın toplantısı düzenleyen Büyükelçi Lippert, "açık ve dostane" diplomatik yaklaşımını sürdüreceğini söyledi.

Lippert, tamamen iyileşir iyileşmez görevinin başına döneceğini ifade ederek, “Tüm koşulları değerlendirdiğim zaman oldukça iyiyim. Ciddi derecede korkutucu bir olaydı. Fakat yürüyebiliyorum, konuşabiliyorum, bebeğimi kucağıma alabiliyorum ve eşime sarılabiliyorum yani gerçekten iyiyim” dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye dün Büyükelçi Lippert’ı hastanede ziyaret etmişti. Yonhap ajansının haberine göre, Park, ziyaret sırasında kendisinin de 2006 yılındaki seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğradığını hatırlatarak, Büyükelçi Lippert'in de aynı şeye maruz kalmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kim, Lippert'a saldırırken, "Güney ve Kuzey Kore tekrar birleşmeli" diye bağırmıştı. Saldırgan ayrıca, ABD ve Güney Kore tarafından yürütülen ortak askeri tatbikata karşı olduğunu söylemişti.