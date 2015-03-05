ABD Güney Kore Büyükelçisi'ne usturalı saldırı!

ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi Mark Lippert, Seul'de uğradığı usturalı saldırıda yaralandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi Lippert'in bu sabah başkent Seul'da bir toplantıda konuşma yaparken saldırıya uğradığını bildirdi.

"Bu şiddet eylemini güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesini kullanan Harf, yerel bir hastanede tedavi altına alınan Lippert'in hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.



Harf, Seul Büyükelçiliklerinin saldırıyla ilgili güvenlik güçleriyle işbirliği halinde olduğunu kaydetti.



Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Bernadette Meehan da ABD Başkanı Barack Obama'nın, Lippert'i arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu dile getirdi.



Lippert'e elindeki usturayla saldırdığı ifade edilen kimliği açıklanmayan saldırganın tutuklandığı belirtildi.

