Güney Kore'de siyasete 'alkol karıştı'

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye’nin yakın arkadaşı Choi Soon-sil'in yetkisi olmamasına rağmen kritik devlet meselelerine müdahale ettiğinin ortaya çıkmasının ardından başlayan kitlesel gösterilere Absolut Vodka ‘sahip çıktı.’

Sputnik'te yer alan habere göre, başkent Seul’deki karlı havaya rağmen 100 binlerce kişinin Mavi Saray’a yürüdüğü gösteri sırasında çekilen bir fotoğrafı kullanan firma, hazırladığı reklam afişini Facebook’ta paylaştı.



Ellerindeki meşalelerle sokaklara dökülen 100 binlerce kişinin Absolut Vodka’nın şişesi anımsattığı afişin en üstünde ‘Absolut Korea’ hemen altında ise ‘Geleceği şekillendirmek sizin elinizde’ sloganı kullanıldı.

Ancak bu reklam hamlesi, Güney Koreliler tarafından sert ifadelerle eleştirdi. Absolut Vodka’nın postuna yanıt veren Yoneu Won isimli bir Facebook kullanıcısı, “Vodkayla protesto arasında nasıl bir ilişki var? Şirket Korelilerin bu durumunu kullanırken, bu reklamın kimi hedeflediği bile anlamadım” diye yazdı.



Hyojang Chang isimli bir başka kullanıcı ise mesajında “Bu bir Dünya Kupası maçı ya da konser olsaydı, uygun olabilirdi. Ama bu fotoğrafın anlamını biliyorsanız, alkolle ilişkilendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.