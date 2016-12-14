T24 LogoT24 Logo
Dünya

Güney Kore'de siyasete 'alkol karıştı'

Güney Kore’de halkı sokağa döken iktidar skandalını reklama dönüştüren Absolut Vodka, eleştirilerilere neden oldu

14 Aralık 2016 23:39

Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye’nin yakın arkadaşı Choi Soon-sil'in yetkisi olmamasına rağmen kritik devlet meselelerine müdahale ettiğinin ortaya çıkmasının ardından başlayan kitlesel gösterilere Absolut Vodka ‘sahip çıktı.’

Sputnik'te yer alan habere göre, başkent Seul’deki karlı havaya rağmen 100 binlerce kişinin Mavi Saray’a yürüdüğü gösteri sırasında çekilen bir fotoğrafı kullanan firma, hazırladığı reklam afişini Facebook’ta paylaştı.

Ellerindeki meşalelerle sokaklara dökülen 100 binlerce kişinin Absolut Vodka’nın şişesi anımsattığı afişin en üstünde ‘Absolut Korea’ hemen altında ise ‘Geleceği şekillendirmek sizin elinizde’ sloganı kullanıldı.

Ancak bu reklam hamlesi, Güney Koreliler tarafından sert ifadelerle eleştirdi. Absolut Vodka’nın postuna yanıt veren Yoneu Won isimli bir Facebook kullanıcısı, “Vodkayla protesto arasında nasıl bir ilişki var? Şirket Korelilerin bu durumunu kullanırken, bu reklamın kimi hedeflediği bile anlamadım” diye yazdı.

Hyojang Chang isimli bir başka kullanıcı ise mesajında “Bu bir Dünya Kupası maçı ya da konser olsaydı, uygun olabilirdi. Ama bu fotoğrafın anlamını biliyorsanız, alkolle ilişkilendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

koreeylemAbsolut Vodka

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24