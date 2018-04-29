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BBC Türkçe

Güney Kore'de hastane yangını: En az 41 ölü

Güney Kore'nin Miryang kentindeki bir hastanede çıkan yangında en az 41 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ancak itfaiye, acil servis bölümünde başlamış olabileceğini söylüyor.

29 Nisan 2018 20:30

Güney Kore'nin Miryang kentindeki bir hastanede çıkan yangında en az 41 kişi hayatını kaybetti.

Sejong Hastanesi'nin acil servisinde çıktığı sanılan yangın başladığında hastanede 200 hasta ve çok sayıda personelin bulunduğu belirtiliyor.

Güney Kore tarihinin en çok can kaybı yaşanan yangınlarından birisi haline gelen hastane yangınında can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Yonhap haber ajansına konuşan itfaiye personeli, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının dumandan soluksuz kalarak öldüğünü ifade etti.

Yangında yaralananların bir kısmınn durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

İtfaiye amiri Choi Man-woo, gazetecilere yaptığı açıklamada yangının nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Yerel saatle sabah 7.30 sularında başlayan yangın, 3 saatte söndürülebildi.

Yonhap ajansı, hastanenin hemen yanında bulunan hasta bakım binasından 93 kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Olay yerinden gelen fotoğraflarda hastane binasının siyah dumanların içinde kaldığı görülüyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, acil durum toplantısı düzenleyerek yangına ve sonrasındaki gelişmelere karşı hükümetin atacağı adımları değerlendirdi.

Yangının çıktığı hastane 2008'de hizmete açılmıştı. Hasta bakım binası ise 200 yatak kapasiteliydi.

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