Güney Kore’de balıkçı gemisi battı

Seul, 3 Aralık, (DHA)- Güney Kore Sahil Güvenliği, Incheon açıklarında tanker ile çarpışan balıkçı gemisinin sulara gömüldüğünü ve en az 13 kişinin öldüğünü açıkladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, iki mürettebat ve 20 kişi taşıyan 9.77 tonluk balıkçı gemisi yerel saatle 06:12\'de Seul\'in batısındaki Yeongheung Adası yakınlarında 336 tonluk bir tankerle çarpıştı.

Güney Koreli yetkililer yaşanan kazada kurtarma operasyonu için dört helikopter ve 14 tekne ile arama kurtarma çalışması başlattı.

Başkan Moon Jae-in gazetecilere verdiği demeçte, kayıp kişilerin bulunması için tüm önlemlerin alınması talimatını verdi. Çarpışmanın nedeni ise henüz tespit edilemedi.