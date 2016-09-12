T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Güney Kore yeni nükleer denemelerden endişeli

Güney Kore, Pjöngyang yönetiminin yeni nükleer denemelere hazır olduğunu öne sürdü. Çin ve Rusya ise Kuzey Kore’ye yaptırımlara karşı çıkıyor.

12 Eylül 2016 15:26


Güney Kore Savunma Bakanlığı sözcüsü Moon Sang Gyun, istihbarat kaynaklarından alınan bilgilere göre Kuzey Kore’nin yeni bir nükleer füze denemesi için hazırlıkları tamamladığını açıkladı. Sözcü, Kuzey Kore’de nükleer denemelerin yapıldığı Punggye-Ri tesislerinde yeni deneme için bir tünelin hazırlandığını kaydetti. Moon Sang Gyun, yeni nükleer denemelere, balistik füzelere veya ülkeye yönelik provokasyonlara tepki vermek için Güney Kore ordusunun alarmda olduğunu belirtti.

Kuzey Kore’nin cuma günü beşinci nükleer füze denemesi uluslararası kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kuzey Kore’nin yaptığı nükleer füze denemesini kınamış, ülkeye yönelik yaptırımlar üzerinde çalışacaklarını açıklamıştı.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore’ye yaptırım uygulanması için baskı yapıyor. Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden İngiltere ve Fransa da, ülkeye yaptırım uygulanmasına destek veriyor.

Rusya ve Çin yaptırıma karşı

Ancak Rusya ve Çin Kuzey Kore’ye yönelik ekonomik ve ticari yaptırımlara sıcak bakmıyor. Moskova, nükleer denemeye karşı “yaratıcı” bir tepki verilmesini talep etti.

Çin ise Kuzey Kore’nin cuma günü yaptığı nükleer füze denemesinin kınamasına rağmen yaptırımlardan yana olmadığı sinyalini verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan pazartesi günü yapılan açıklamada, yaptırımların bir çözüm olmayacağı ve tek taraflı alınacak önlemlerin sorunu çıkmaza sürükleyeceği belirtildi.

Öte yandan Kuzey Kore’nin nükleer denemesi bölgede diplomasi trafiğini hızlandırdı. Japon medyasında yer alan haberlere göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho’nun Pazartesi günü Pekin’de temaslarda bulunacağı belirtildi. Çin hükümeti ise ziyarete ilişkin bir açıklama yapmadı.

Bugün ayrıca ABD’nin Kuzey Kore Görevlisi Sung Kim’in Güney Kore’de temaslarda bulunması bekleniyor. Sung Kim, Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımlara ilişkin Japonya’da da temaslarda bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Güney Kore PjöngyangRusyaKuzey KoreKore Savunma BakanlığıMoon Sang GyunPunggye-RiSang GyunGüney KoreKoreMilletler Güvenlik Konseyi Kuzey KoreABDGüney Kore Kuzey KoreKonseyiFransaAncak RusyaDışişleri Bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24