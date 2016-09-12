Güney Kore yeni nükleer denemelerden endişeli



Güney Kore Savunma Bakanlığı sözcüsü Moon Sang Gyun, istihbarat kaynaklarından alınan bilgilere göre Kuzey Kore’nin yeni bir nükleer füze denemesi için hazırlıkları tamamladığını açıkladı. Sözcü, Kuzey Kore’de nükleer denemelerin yapıldığı Punggye-Ri tesislerinde yeni deneme için bir tünelin hazırlandığını kaydetti. Moon Sang Gyun, yeni nükleer denemelere, balistik füzelere veya ülkeye yönelik provokasyonlara tepki vermek için Güney Kore ordusunun alarmda olduğunu belirtti.

Kuzey Kore’nin cuma günü beşinci nükleer füze denemesi uluslararası kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kuzey Kore’nin yaptığı nükleer füze denemesini kınamış, ülkeye yönelik yaptırımlar üzerinde çalışacaklarını açıklamıştı.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore’ye yaptırım uygulanması için baskı yapıyor. Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden İngiltere ve Fransa da, ülkeye yaptırım uygulanmasına destek veriyor.

Rusya ve Çin yaptırıma karşı

Ancak Rusya ve Çin Kuzey Kore’ye yönelik ekonomik ve ticari yaptırımlara sıcak bakmıyor. Moskova, nükleer denemeye karşı “yaratıcı” bir tepki verilmesini talep etti.

Çin ise Kuzey Kore’nin cuma günü yaptığı nükleer füze denemesinin kınamasına rağmen yaptırımlardan yana olmadığı sinyalini verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan pazartesi günü yapılan açıklamada, yaptırımların bir çözüm olmayacağı ve tek taraflı alınacak önlemlerin sorunu çıkmaza sürükleyeceği belirtildi.

Öte yandan Kuzey Kore’nin nükleer denemesi bölgede diplomasi trafiğini hızlandırdı. Japon medyasında yer alan haberlere göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho’nun Pazartesi günü Pekin’de temaslarda bulunacağı belirtildi. Çin hükümeti ise ziyarete ilişkin bir açıklama yapmadı.

Bugün ayrıca ABD’nin Kuzey Kore Görevlisi Sung Kim’in Güney Kore’de temaslarda bulunması bekleniyor. Sung Kim, Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımlara ilişkin Japonya’da da temaslarda bulunmuştu.