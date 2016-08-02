Güney Kore Volkswagen'in 80 modelinin satışını durdurdu

Güney Kore, geçen yıl araçlarında egzoz emisyon değerlerini manipüle ettiği suçlamaları üzerine Volkswagen'in 80 modelinin ülkede satışını durdurdu.

Güney Kore Çevre Bakanlığı ayrıca, geçen yıl Volkswagen'e verilen 14 milyar Kore wonu (13 milyon dolar) cezaya ek olarak şirketi 17,8 milyar Kore won (16 milyon dolar) para cezasına çarptırdı.

Güney Kore, aralarında VW Golf ve Jetta modellerinin de bulunduğu 32 farklı tasarım araca ve motor boyutlarıyla diğer özellikleriyle beraber toplam 80 modele satış yasağı getirdi.

Şirketin Güney Kore'deki ofislerine yapılan baskınla başlatılan soruşturma kapsamında alınan önlemlerin VW ile Audi, Bentley modellerini de etkileyeceği belirtiliyor.

Volkswagen'in emisyon skandalı önce ABD'deki araçlarda ortaya çıktı. Alman otomobil üreticisinin dünya genelinde 11 milyona yakın aracı etkilendi.

Güney Kore Çevre Bakanlığı ayrıca, 83 bin aracın da ruhsatını iptal etti. Ruhsatı iptal edilen araçların sayısı da 200 bini aşmış oldu.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre bu rakam, Volkswagen'in 2007 yılından bu yana Kore'de sattığı 300 bin aracın yaklaşık yüzde 68'ine denk geliyor.

Güney Kore, Volkswagen'in en büyük pazarlarından biriydi.

Özellikle şirketin Bentley ve Audi markalarına Güney Kore'de büyük talep vardı.