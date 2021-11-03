Güney Kore ve Macaristan, karbon emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmeyi hedefliyor

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, ülkesinin ve Güney Kore'nin karbon emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmeyi hedeflediğini söyledi.

Başkent Budapeşte'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ader ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Ader, Moon ile İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 İklim Zirvesi'nde buluştuklarını ve her iki ülkenin iklim hedeflerinin birçok noktada benzediğini kaydederek, "Her iki ülkenin de hedefi, 2050'ye kadar karbon emisyonunu sıfıra indirmek. Benzer şekilde bunun nükleer enerji olmadan gerçekleştirilemeyeceği konusunda da hemfikiriz." diye konuştu.

Karbon emisyonu konusunda hedeflere ulaşmak için çeşitli adımların atılması gerektiğine dikkati çeken Ader, bu adımların, iki ülke arasındaki bilim, teknoloji ve ekonomi gibi alanlarda yeni iş birliği kurulması fırsatlarını da barındırdığını aktardı.

Moon da iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin stratejik iş birliği düzeyine çıkarılmasının söz konusu olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yıl rekor kırdığını belirten Moon, ülkesinin, Macaristan'a yatırım yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.