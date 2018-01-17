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Güney Kore ve Kuzey Kore Kış Olimpiyatları'nda tek bayrak altında yürüyecek

Kuzey Kore heyeti Güney'e 25 Ocak'tan sonra gelecek

17 Ocak 2018 19:56

Güney Kore ve Kuzey Kore, şubatta Güney Kore'de yapılacak PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın açılış töreninde tek bayrak altında yürüme konusunda anlaştı.

Sputnik'in aktardığına göre, Kuzey ve Güney Kore'den yetkililer 9-25 Şubat PyeongChang Kış Olimpiyatları'na Pyongyang'ın katılımı konusundaki ayrıntıları belirlemek için çalışma grubu toplantılarını sürdürüyor. İki taraftan delegeler bugün sabah görüştükten sonra  yeniden bir araya geldi.

İlk kez olimpiyatlarda ortak takım kurulması kararı alındı

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap, görüşmede iki Kore'nin Olimpiyatlar'daki açılış seremonisinde birleşik Kore bayrağı altında birlikte yürüme konusunda  mutabık kaldıklarını duyurdu.

Ayrıca tarafların Olimpiyatlar'da yarışacak ortak kadın buz hokeyi takımı kurulmasında da anlaştığı açıklandı.

Açıklamada Kuzey Kore'den 230'u ponpon kız, 140'ı müzisyen ve dansçı ve 30'u gösteri amaçlı tekvando sporcusu olan 550 kişilik heyetin oyunlara katıalcağı belirtildi.

Heyetin Güney'e 25 Ocak'tan itibaren gelmeye başlayacağı da açıklandı.

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