Güney Kore ve Kuzey Kore ilk kez irtibat bürosu açtı

Güney Kore ve Kuzey Kore, liderlerinin gelecek hafta Pyongyang’da yapmaları beklenen zirve öncesinde aralarındaki iletişim ve diyaloğu daha iyi hale getirmek için sınırları yakınında ilk irtibat bürolarını açtı.

Sınırın Kuzey Kore tarafındaki Kaesong kentinde kurulan büro, bu yıl iki Kore’nin uzlaşı için attıkları adımların bir yenisini oluşturdu. İki Kore’nin İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda bölünmesinden bu yana ilk kez bu türden bir büro kuruluyor.

İki Kore ülkesi bugüne kadar görüşme ya da mesaj alışverişi için telefon ve faks benzeri haberleşme araçlarını kullandı. Ancak bu kanallar, Kuzey Kore’nin nükleer programından kaynaklanan gerilimin arttığı zamanlarda askıya alınıyordu.

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon Kaesong’daki açılış töreninde yaptığı açıklamada, yeni büronun "İki Kore’nin bir arada refahının beşiği" olacağını söyledi.

Cho, "Yüz yüze oturacağız, hızlı ve doğu bir şekilde görüş alışverişinde bulunacağız ve zorlu meseleleri çözmek için birlikte kafa yoracağız" diye konuştu.

Büroda ve yakınındaki bir tesiste hafta içleri 15-20 civarında Güney Korelinin kalması ve haftasonlarında da ekibin rotasyon usülüyle değişmesinin beklendiği açıklandı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bu kişiler bürodaki Kuzey Koreli yetkililerle iki Kore arasındaki farklı meseleleri tartışacak, başkentlerinden gelen mesajları aktaracak ve sivillere yönelik değişim programlarının önünü açacak.