-GÜNEY KORE VATANDAŞLARI DA MARMARİS'TE MARMARİS (A.A) - 28.02.2011 - Bingazi Limanı'ndan hareket eden ve yaklaşık 40 saat süren yolculuğun ardından Marmaris Limanı'na giriş yapan TCG İskenderun fırkateyni ile Marmaris'e gelen Güney Kore vatandaşları, Türk ve Güney Kore bayrakları ile karşılandı Libya'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi faaliyetlerine iştirak eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Nakliye Gemisi TCG İskenderun fırkateyni, yaklaşık 40 saat süren yolculuğun ardından 427'si yabancı bin 526 yolcusuyla kılavuz gemiler ve sahil güvenlik botları eşliğinde Marmaris Limanı'na giriş yaptı. TCG İskenderun fırkateyni ile Marmaris Limanı'na gelen 31 Güney Kore vatandaşı, büyükelçilik görevlileri tarafından Türk ve Güney Kore bayrakları ile karşılandı. -ASKERİ ATAŞENİN TÜRKİYE SEVGİSİ- Güney Kore vatandaşlarını karşılamak için Marmaris Limanı'nda bekleyen heyette yer alan Güney Kore Büyükelçiliği Hava Ataşesi Yarbay Ryu Wan Gyu, gemiyle 31 vatandaşlarının geldiğini belirterek, ''Çok başarılı, koordine çalışma ile çok başarılı tahliye operasyonundan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben, 2002-2004 yılları arasında, Türkiye'de Hava Harp Okulunda eğitim gördüm'' dedi. Kore'ye döndüğü zaman Türkiye'nin tanıtımı için çalışmaya devam edeceğini bildiren Gyu, şunları söyledi: ''Libya'da kalan diğer vatandaşlarımızın Türkler ile birlikte Türkiye'ye getirileceğine inanıyoruz. Güney Kore Büyükelçiliği olarak Türkiye'ye sonsuz teşekkür ve saygılarımızı sunuyoruz. Marmaris'te gösterilen yakın ilgi ve sıcak yaklaşım bizleri çok sevindirdi. Vatandaşlarımızı Türkiye ve Güney Kore bayrakları ile karşıladık.'' Gemilerle Marmaris'e gelen yabancıların büyük bir bölümünün, gazetecilere, İngilizce olarak ''Teşekkürler Türkiye'' diye seslendiği gözlendi. -MUĞLA VALİSİ- Muğla Valisi Fatih Şahin ise Bingazi Limanı'ndan hareket eden TCG İskenderun ve TCG Oruçreis fırkateynleri ile gelen yolcuların gemilerden tahliye işlemlerinin başarı ile tamamlandığını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Gemilerde yolculuk eden Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu yolcular duydukları memnuniyeti bize ifade ettiler. Tahliye çalışmalarının başarılı olarak tamamlanmasında emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Başbakanlığın verdiği destek ile tahliye çalışmalarını başarı ile tamamladık.''