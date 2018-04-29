Güney Kore sınır ötesi propaganda yayınlarını durdurdu

Güney Kore, Kuzey Kore'ye yönelik sınır ötesi propaganda yayınlarını durdurduğunu açıkladı.

Seul yönetimi iki yıldan uzun süredir ilk kez böylesi bir adım atıyor.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada karara neden olarak, iki ülke liderleri arasında son 10 yılda yapılacak ilk görüşme öncesi barışçıl bir hava yaratılmak istenmesi gösterildi.

Liderler Moon Jae-in ile Kim Jong-Un Cuma günü bir araya gelecek.

Güney Kore, 1963'ten bu yana Kuzey Kore ile arasındaki askerden arındırılmış bölgede komşu ülkede yaşayanlara yönelik olarak haber yayını yapıyordu.

Ayrıca kültürel bir stratejinin parçası olarak da sık sık pop müzik çalınıyordu.

Kuzey Kore de bu yayınlara hoparlörlerden karşı propaganda yayınları ile yanıt veriyordu.

Pyongyang yönetiminin ise bu yayınları durdurup durdurmadığı henüz bilinmiyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Cumartesi günü, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılması planlanan görüşmesi öncesi ülkesinin nükleer denemelerini askıya aldığını açıklamıştı.

Kim Jong-un ayrıca Kuzey Kore'nin bir nükleer tesisini de kapatacağını duyurmuştu.

Trump'ın önümüzdeki haftalarda Kim Jong-un ile görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı, Kuzey Kore'den yapılan son açıklamayı memnuniyetle karşılamış ancak Pyonyang'a karşı hala temkinli bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirtmişti.